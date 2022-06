Le fondateur de Telegram confirme l’arrivée imminente de fonctionnalités payantes

Telegram proposera bientôt un abonnement payant pour profiter de fonctionnalités supplémentaires et augmenter certaines limites.

Les fonctionnalités indébloquables de Telegram qui ont été aperçues dans la version bêta en mai dernier sont bientôt accessibles aux utilisateurs payants. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a confirmé que l’application s’apprête à lancer un abonnement baptisé Telegram Premium, celui-ci devrait arriver dans le courant du mois. Bien que Pavol Durov n’ait pas dévoilé les avantages spécifiques qu’offrira cet abonnement, l’on sait déjà qu’il offrira des fonctionnalités supplémentaires, de la vitesse et des ressources, ainsi qu’un accès anticipé aux nouvelles offres et fonctions.

Telegram proposera bientôt un abonnement payant

Pavel Durov expliquait que de nombreux utilisateurs ont demandé au service d’augmenter les limites sur les uploads, notamment. Malheureusement, rendre cela possible pour tous les utilisateurs viendrait augmenter sérieusement le trafic et les coûts des serveurs, au-delà de ce que peut gérer Telegram. La plate-forme serait alors arrivée à la conclusion que le seul moyen de répondre à la demande “des fans les plus demandeurs” tout en conservant ses fonctionnalités existantes gratuites serait de proposer cela dans le cadre d’une option payante.

pour profiter de fonctionnalités supplémentaires et augmenter certaines limites

Le fondateur de plate-forme de messagerie a aussi tenu à rassurer les utilisateurs dans son annonce : Telegram continuera de proposer de nouvelles fonctionnalités gratuites malgré l’existence de cet abonnement gratuit. De plus, même les utilisateurs gratuits pourront profiter de certaines nouvelles fonctionnalités Premium, parmi lesquelles la possibilité de visualiser des documents, media et autres stickers volumineux envoyés par des membres payants. Un précédent rapport publié par le blog Beebom expliquait que les abonnés Premium auront la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 4 Go et verront leur nombre de canaux maximal multiplié par deux. Entre autre. Beebom affirmait aussi qu’un abonnement Premium coûte 5 $ par mois, mais la date de lancement de cette offre reste inconnue.

Pavel Durov terminait son annonce avec ces quelques mots : “Bien que nos expérimentations avec les publicités dans les canaux un-vers-plusieurs aient connue davantage de succès que ce que nous espérions, je suis convaincu que Telegram devrait être principalement financé par ses utilisateurs et non par les publicitaires. Ainsi, nos utilisateurs resteront toujours notre priorité.”