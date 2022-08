Le Flic de Beverly Hills 4 s’appellera Beverly Hills Cop : Axel Foley

Netflix donne le feu vert pour la production de Beverly Hills Cop : Axel Foley et fait revenir le comédien américain Eddie Murphy.

Eddie Murphy (Dreamgirls, Mr. Church, Dolemite Is My Name), Taylour Paige (Ballers, Sharp Stick, The Toxic Avenger) et Joseph Gordon-Levitt (The Trial of the Chicago 7, Pinocchio, Super Pumped : The Battle for Uber) joueront dans le nouveau film de Netflix intitulé Beverly Hills Cop : Axel Foley, anciennement Le Flic de Beverly Hills 4. Sous la direction de Mark Molloy, la production de cette improbable suite a débuté en début de semaine.

Eddie Murphy est de retour dans le rôle d’Axel Foley et produira avec Jerry Bruckheimer et Chad Oman de Jerry Bruckheimer Films. Le scénario a été écrit par Will Beall. Charisse Hewitt-Webster et Ray Angelic seront les producteurs exécutifs du long-métrage Beverly Hills Cop : Axel Foley, tandis que Melissa Reid de Jerry Bruckheimer Films en sera la coproductrice.

Netflix détient les droits des films Le Flic de Beverly Hills

La licence Le Flic de Beverly Hills est passée de Paramount à Netflix à l’hiver 2019 et suit les aventures d’Axel Foley, un flic de Détroit, apparu pour la première fois dans le film à succès de 1984 qui le suivait à Beverly Hills pour résoudre le meurtre d’un ami. Le film est devenu l’un des plus grands succès de l’année et a consolidé le statut de star de cinéma d’Eddie Murphy. Il a été suivi de deux suites, en 1987 et 1994.