Le film Uncharted est repoussé à 2022

Cela fait longtemps maintenant que le projet d'adaptation cinéma des jeux Uncharted fait parler de lui. Le film est prêt mais malheureusement, la crise sanitaire l'empêche de voir le jour dans les salles.

Difficile par les temps qui courent de sortir de sortir des films au cinéma. Les salles obscures sont peu nombreuses à être ouvertes dans le monde et quand elles le sont, même les amateurs réfléchissent à deux fois avant d’y aller. La faute au Covid-19, bien évidemment. Cela contraint les studios à reporter les sorties en salles. C’est le cas notamment de l’adaptation de la licence culte Uncharted.

Sony reporte une fois encore le film Uncharted

Cela fait quelque temps que Sony veut faire un film basé sur les jeux vidéos Uncharted. Mais malheureusement, le projet a connu de nombreux soucis, notamment une valse de réalisateurs à un rythme très enlevé. Le film, qui devait à l’origine sortir en 2020, avait finalement été reporté à 2021. Mais aujourd’hui, il semble qu’il faille attendre encore davantage.

Sony a confirmé que Uncharted ne fera pas ses débuts dans les salles obscures le 16 juillet 2021 comme prévu. Le géant américain a pris la difficile décision de reporter la sortie au 11 février 2022. Cela signifie que les fans de la franchise devront patienter encore avant de découvrir ce très attendu film en live action. Un peu plus d’un an à patienter.

Rendez-vous désormais le 11 février 2022

Difficile de savoir précisément pourquoi le film a été reporté ainsi mais il y a de grandes chances que la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui en découle en soient les principaux responsables. La pandémie a forcé de nombreuses sociétés de production à cesser temporairement leurs activités. De plus, les restrictions en termes de voyages rendent bien plus difficiles, voire impossibles, les tournages à l’étranger, lesquels sont très fréquents.

En tous les cas, c’est une vraie déception, a fortiori pour un film comme Uncharted dont la genèse fut si compliquée, mais l’on n’y peut rien. Patience, patience !