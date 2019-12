Le film Uncharted de Sony perd encore un réalisateur

Les adaptations cinéma de jeux vidéo ont toujours été un exercice difficile. Les réussites sont rares. Pour le projet Uncharted, on pourrait cependant presque parler de malédiction tant les déboires s'accumulent. Le projet vient en effet de perdre un énième réalisateur.

Pourra-t-on un jour aller voir Uncharted au cinéma ? Rien n’est moins sûr aujourd’hui… En effet, selon un rapport du toujours très bien informé Deadline, le dernier réalisateur en date, Travis Knight, aurait décidé de quitter le projet à cause de conflits dans les plannings. Un nouveau coup dur qui n’en finit plus de plomber l’adaptation pourtant très attendue d’une saga culte du jeu vidéo.

Le film Uncharted perd un nouveau réalisateur

Pour être plus précis, le problème d’emploi du temps serait à imputer à Tom Holland et à son rôle de Spider-Man. Toujours est-il que selon les sources de Deadline, Sony a toujours l’intention de poursuivre son projet et de produire ce film. Le géant est actuellement à la recherche d’un nouveau réalisateur. Une nouvelle date de sortie sera aussi, logiquement, sélectionnée. Actuellement, le film Uncharted devait sortir dans le courant de l’année 2020. C’est aujourd’hui difficilement envisageable avant courant 2021, au mieux.

Qui pour remplacer Travis Knight ? Nul ne le sait encore

Une chose est sûre, le projet a un vrai problème avec le poste de réalisateur. En Août dernier, nous apprenions que Dan Trachtenberg décidait de jeter l’éponge. C’est Travis Knight qui avait repris sa place mais à l’origine, le film devait être réalisé par David O. Russell. Ceci avant que le nom de Shawn Levy – Stranger Things – ne soit avancé. Puis ce fut finalement Dand Trachtenberg. Le casting, quant à lui, ne devrait pas bouger. Tom Holland et Mark Wahlberg auront les rôles principaux, le premier dans le rôle de Nathan Drake, le second dans la peau de son fidèle allié Victor Sullivan. Rien n’est encore définitivement perdu, Sony semble beaucoup tenir à ce projet mais il faudra certainement attendre encore longtemps avant de pouvoir voir les aventures de Nathan Drake au cinéma.