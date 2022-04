Le film Super Mario Bros. est reporté à avril 2023

Le film animé Super Mario Bros. est reporté. Rendez-vous désormais en avril 2023.

La franchise Mario de Nintendo est une licence culte parmi les licences cultes. Mondialement connue, elle s’est aujourd’hui diversifiée dans de très nombreuses industries, avec plus ou moins de succès. Comme souvent avec le jeu vidéo comme inspiration, les adaptations cinématographiques ne sont pas simples. Une nouvelle se prépare, mais il faudra attendre plus longtemps que prévu pour la découvrir.

Vous ne pourrez pas voir le très attendu nouveau film Super Mario Bros. au cinéma durant les fêtes de cette fin d’année. En effet, Nintendo a malheureusement reporté la date de sortie du film d’animation de décembre 2022 à avril 2023. C’est le créateur et producteur japonais de jeu vidéo Shigeru Miyamoto qui l’a annoncé en personne sur Twitter, ainsi que les nouvelles dates des premières : le 7 avril en Amérique du Nord et le 28 avril 2023 au Japon.

Shigeru Miyamoto n’explique pas la raison ayant entraîné ce report, la pandémie de Covid-19 n’est pas mentionnée non plus. Le producteur déclare simplement que Chris Meledandri, PDG du studio d’animation Illumination, et lui ont décidé ensemble de repousser la sortie mondiale. Le cadre de Nintendo s’est aussi excusé de cette situation et promet que “cette attente supplémentaire vaudra le coup”. Illumination, à qui l’on doit Moi, moche et méchant et Les Minions, est chargé de l’animation, avec Universal qui cofinance le projet et distribue le film en Amérique du Nord.

Ce film Super Mario Bros. est en travaux depuis 2017 et est devenu un “développement prioritaire” chez Illumination ces dernières années. On retrouvera les voix d’acteurs bien connus comme Chris Pratt pour Mario, Charlie Day pour Luigi ou encore Anya Taylor-Joy en Princesse Peach. Jack Black, quant à lui, prêtera sa voix à méchant emblématique Bowser et Seth Rogen à Donkey Kong. Charles Martinet, qui a interprété Mario dans de nombreux jeux tout au long de la franchise, sera aussi présent vocalement tout au long du film.