Le film Netflix The Gray Man aura une suite et un spin-off

Netflix travaille sur une suite et un spin-off à The Gray Man. La plate-forme entend bien façonner des univers complets autour de nombreuses franchises.

Cela ne fait que quelques jours que Netflix propose The Gray Man sur sa plate-forme, son film le plus onéreux à ce jour, mais l’entreprise a déjà annoncé son intention d’en faire une franchise majeure. Une suite est en préparation, avec Ryan Gosling et les réalisateurs Joe et Anthony Russi. Netflix n’a cependant pas précisé quand cette dernière arrivera.

Un spin-off par les scénaristes de Zombieland et Deadpool, Paul Wernick et Rhett Reese, est aussi en développement. Netflix explique que ce film explorera un aspect différent de l’univers de The Gray Man, mais les détails sont très minces à ce stade.

Les critiques comme le grand public ont bien accueilli The Gray Man. Le film a un score de 91 sur Rotten Tomatoes. Il s’est classé numéro 1 sur Netflix dans 92 pays à sa sortie vendredi. Le dimanche suivant, il comptabilisait plus de 88,55 millions d’heures de vue, selon Netflix.

L’avenir nous dira si ce succès aidera Netflix à retenir ses abonnés et à en attirer de nouveau. La société a perdu environ 1 million d’abonnés le trimestre dernier, bien que la situation soit moins terrible que ne le craignait Netflix.

L’entreprise aurait dépensé 200 millions de dollars pour The Gray Man. Ce n’est donc pas si étonnant que de voir Netflix en faire une licence à proprement parler. D’autres suites de blockbusters sont en préparation chez le géant américain, avec notamment Extraction et Army of the Dead. Netflix travaille aussi à la suite de Knives Out.

Au cas où ce ne serait pas évident, Netflix est très enclin à façonner ses propres franchises. “Nous voulons avoir notre version de Star Wars et notre version de Harry Potter et nous travaillons dur pour ce faire”, expliquait le vice-président des séries originales, Matthew Thunell, à Reuters la semaine dernière.

Netflix a déjà un certain nombre de franchises à succès. Une série spin-off de Stranger Things et une pièce de théâtre sont en développement. L’entreprise a mis au point une version coréenne de La Casa de Papel et travaille sur un spin-off. Elle va aussi aller plus loin avec Squid Game, Bridgerton et The Witcher.