Le film de Noël de Disney de cette année ne sortira pas en salles

Disney va priver les Français de son film de Noël Avalonia dans les salles obscures. Il sera disponible sans surcoût sur Disney+.

Pour protester contre la règlementation en place en France, Disney a annoncé que son grand film de Noël, Avalonia, l’étrange voyage (Strange World dans son titre original), serait proposé directement sur Disney+ sans passer par la case cinéma dans l’Hexagone. Et le géant américain a publié un communiqué à Deadline critiquant sévèrement cette fameuse et si controversée chronologie des media.

Disney va priver les Français de son film de Noël Avalonia dans les salles obscures

“Strange World sera disponible pour tous les abonnés Disney+ en France, précédent une sortie dans les salles obscures françaises. Bien que nous soutenions le cinéma français – ce que nous faisons depuis des décennies -, la nouvelle et très fastidieuse chronologie des media va à l’encontre des consommateurs, ignorant l’évolution des comportements depuis plusieurs années et nous mettant face à un risque accru de piratage. Nous continuerons de prendre nos décisions film après film, en accord avec les conditions propres à chaque marché”, déclarait un porte-parole de l’entreprise.

La loi française oblige actuellement un studio comme Disney à patienter 17 mois avant de pouvoir proposer ses films sur Disney+ après une sortie dans les salles obscures, quatre mois après pour un achat numérique et six mois pour une exclusivité Canal+. Disney+ ne peut alors les garder pour lui que pendant cinq mois avant que les films ne puissent être diffusés sur des chaînes gratuites comme TF1 ou France 2 pendant 14 mois. Une fois cette période terminée, soit 36 mois après la sortie en salles, les films reviennent sur Disney+.

Il sera disponible sans surcoût sur Disney+

Avant la mise en place d’une nouvelle loi il y a quelques mois, la situation était pire pour les services de streaming, avec des délais plus longs encore. Disney avait grandement protesté dans la mesure où cette nouvelle règlementation favorise Netflix, lui offrant une fenêtre plus courte de 15 mois avant que les films puissent revenir sur la plate-forme de streaming. Le géant américain déclarait aussi que cette loi ne prend pas en considération la nouvelle réalité de la consommation du contenu dans cette ère de Covid-19.

“Nous pensons que la chronologie des media n’est pas favorable aux consommateurs et qu’elle n’établit pas non plus de cadre équilibré ou proportionné entre les différents acteurs de l’écosystème audiovisuel français. C’est particulièrement frustrant dans la mesure où nous avons augmenté nos investissements dans la création de contenu français original tout en supportant le cinéma français via nos sorties en salles”, déclarait à l’époque Disney.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui dépend du Ministère de la Culture, doit faire coïncider les besoins des cinémas, des studios, des services de streaming et des consommateurs. En même temps, il tente d’encourager la production locale et le contenu original français en général. Cela a porté ses fruits, ces derniers temps, avec le tournage de la série Emily in Paris, par exemple, et des séries françaises originales comme Lupin ou Dix pour cent sont devenus de gros succès à l’international.