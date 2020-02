Le film Chérie, j’ai rétréci les gosses a droit à un reboot

Dans la famille des reboots sans aucune imagination ou effort créatif, je demande le père. Rick Moranis, qui incarnait l'inventeur un peu fêlé du film sorti dans les salles obscures en 1989, renouera avec son rôle prochainement.

Le répertoire des licences qui se sont transformés en véritable succès financier auxquelles n’a pas encore touché Hollywood ces dernières années ne cesse de s’amenuiser. De Godzilla à Massacre à la tronçonneuse en passant par Anaconda et The Grudge, les studios semblent traverser une crise de créativité, ou peut-être une crise de la facilité. Sur le petit écran aussi, les spectateurs y ont droit : Walker, Texas Ranger ou Power Rangers, MacGyver ou Charmed, toutes réimaginent sans les réinventer les mêmes histoires. Un film de plus disparaît aujourd’hui de la courte liste des œuvres originales et non pillées, et ce n’est pas Beethoven ou Maman j’ai raté l’avion, mais Chérie, j’ai rétréci les gosses. Le long-métrage avec Rick Moranis sorti en 1989 a généré 353 millions de dollars de recettes pour un budget de seulement 18 millions de dollars, autant dire un vrai miracle hollywoodien. Forcément, les studios ne pouvaient pas laisser ce succès à la postérité.

Rick Moranis revient devant la caméra

On apprend via The Hollywood Reporter, comme bien souvent, que Moranis, qui incarnait donc le père de la famille, inventeur zélé et fêlé, reprendra son rôle dans le reboot de la franchise Walt Disney. Et comment effectivement parler du film sans mentionner ses suites, Chérie, j’ai agrandi le bébé (Honey, I Blew Up the Kid, 1992) de Randal Kleiser et Chérie, nous avons été rétrécis (Honey, We Shrunk Ourselves, 1997) de Dean Cundey qui ont permis à Disney d’étoffer la galerie des personnages présents dans l’attraction “Chérie, j’ai rétréci le public”.

Joe Johnston revient derrière la caméra

Le film Chérie, j’ai rétréci les gosses avait lui été réalisé par Joe Johnston, qui a un beau CV rempli de blockbusters : Ciel d’octobre, Jumanji, Jurassic Park III et dernièrement Captain America: First Avenger. Oui, il a réalisé Chérie, j’ai rétréci les gosses ET Captain America: First Avenger. Le nouveau long-métrage, sobrement intitulé Shrunk (“Rétrécis”) sera également piloté par Johnston et racontera l’histoire de Nick Szalinski, le fils de l’inventeur, qui reproduit les erreurs de son père et rétrécis sa famille ; il devra sans surprise chercher à corriger sa maladresse.