Le film Black Widow fera ses débuts sur Disney+ avec un Premier Access

Maintenant que la machine Disney+ est bel et bien lancée, Disney multiplie les annonces et les sorties. Il y en a, et aura, pour tous les goûts. L'univers Marvel étant bien sûr très bien représenté.

Les fans de l’univers Marvel ne manquent pas de contenu, surtout depuis que Disney a racheté tout l’univers. Les films et séries s’enchaînent à un rythme effréné. Prochain film à venir, celui dédié à Black Widow. Pour en profiter sur Disney+, il faudra, comme Mulan, payer un supplément. Aux États-Unis tout du moins.

Black Widow sur Disney+ dès le 9 juillet aux États-Unis

Les films Marvel s’enchaînent à vitesse V. Le prochain actuellement prévu n’est autre que Black Widow. Les fans de la première heure et les plus impatients le verront probablement dès le 9 juillet prochain, dans les salles obscures qui sont ouvertes et qui le diffusent ou, crise sanitaire oblige, directement sur la plate-forme Disney+, en toute sécurité depuis chez soi.

Uniquement via Premier Access

Cela étant dit, si Disney a effectivement annoncé que Black Widow sera mis à disposition sur Disney+ en même temps que sa sortie en salles le 9 juillet, les abonnés américains à la plate-forme devront s’offrir un Premier Access pour en profiter à cette date. Soit 30 $ supplémentaires aux États-Unis. Le film sera disponible par la suite sans surcoût à tous les abonnés. Les plus impatients devront donc payer en sus.

Cette somme peut sembler élevée mais si vous avez une famille et que vous allez d’ordinaire au cinéma pour voir ce genre de film, 30 $ reste une somme acceptable par rapport à ce que vous auriez déboursé pour un cinéma à 3 ou 4 personnes. La pilule restera difficile à avaler si vous êtes en solo. À vous de voir si vous pouvez patienter ou non, finalement.

Disney a déjà utilisé cette méthode pour plusieurs de ses films. Ce fut le cas avec Mulan et Raya et le dernier dragon. Il est encore trop tôt pour savoir précisément si cette méthode fonctionne bien pour Disney.

À noter, en France, Mulan n’avait pas eu le droit à ce traitement. Point de Premier Access, une seule et unique sortie, sans surcoût, mais en différé par rapport à la sortie aux États-Unis, à cause de la chronologie des media. En sera-t-il de même ?