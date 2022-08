Le film BioShock de Netflix s’est trouvé un réalisateur et un scénariste

Le film BioShock de Netflix se trouve un réalisateur et un scénariste. Francis Lawrence aura la lourde tâche de donner vie à ce projet, sur un scenario de Michael Green.

Hollywood semble aujourd’hui fin prêt à se lancer à corps perdu dans les projets d’adaptation de jeux vidéo pour le grand, et le petit, écran. Les idées ne manquent pas, les licences non plus et, déjà, des dizaines de futures adaptations ont été annoncées. Espérons que le succès sera au rendez-vous, l’exercice étant toujours assez périlleux. Parmi les nombreux projets déjà connus, un film BioShock, produit par Netflix. Et l’on en sait désormais un peu plus.

En février dernier, Netflix annonçait travailler avec les studios 2K et Take-Two Interactive sur un projet de film basé sur la licence BioShock. Aujourd’hui, une grande étape a été ranchise puisque le film a désormais un scénariste et un réalisateur. Michael Green – à qui l’on doit Logan, Blade Runner 2049 et American Gods – travaille sur un script, tandis que Francis Lawrence occupera le siège de réalisateur.

Outre Je suis une légende, Francis Lawrence a réalisé quatre des cinq films Hunger Games ainsi que certains épisodes de la série See, sur Apple TV+. Il est actuellement en plein tournage de The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes. N’espérez donc pas découvrir un trailer pour le film BioShock avant longtemps.

Il semblerait en tous les cas que ce film soit une adaptation plus ou moins libre du premier jeu de la franchise. Le site Tudum de Netflix rappelle en effet quelques grandes lignes du BioShock original et précise que Francis Lawrence “fera bientôt enfiler une armure Big Daddy à quelqu’un pour aller affronter les couloirs inondés de Rapture”. Espérons que Netflix dévoilera davantage de détails avant que l’on ait oublié jusqu’à l’existence de ce projet.