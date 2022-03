Le fil d’actualité Instagram par ordre chronologique est de retour

Instagram réintègre un fil d'actualité par ordre chronologique, intitulé Favoris.

Les plates-formes de media sociaux, quelles qu’elles soient, se doivent d’évoluer constamment et d’écouter leurs utilisateurs ce faisant, si elles veulent conserver leur bases d’utilisateurs, justement, et en acquérir de nouveaux. C’est un développement perpétuel, itération après itération, avec de bonnes et de moins bonnes choses. Dans ce dernier cas, les utilisateurs le font généralement rapidement savoir. Ce fut le cas récemment avec Instagram. Voici aujourd’hui la réponse de la plate-forme.

Lorsque Instagram a été lancé, le fil d’actualité montrait les publications selon leur date de publication, avec les posts les plus récents en haut de la liste et les plus anciens en bas. Plus tard, Instagram a modifié le fonctionnement de ce fil d’actualité en commençant à afficher les publications selon un algorithme censé trier d’après vos préférences.

Cet algorithme se base principalement sur vos interactions passées avec tel ou tel compte. Ainsi, si une publication d’un compte avec lequel vous interagissez souvent, que vous aimez ou commentez régulièrement arrive sur la plate-forme, il y a de fortes chances que ce post arrive en haut de votre fil d’actualité. Cela étant dit, si ce bon affichage des posts par ordre chronologique vous manque, sachez que Instagram a annoncé son retour, il sera désormais estampillé “Favoris”.

L’idée est la suivante : cette nouvelle liste “Favoris” est une liste dans laquelle vous pouvez ajouter les comptes qui vous intéressent le plus. Selon la plate-forme, les posts de votre fil Favoris seront affichés par ordre chronologique. Autrement dit, vous verrez ce que publient les comptes qui vous intéressent le plus, que ce soient vos proches, amis, collègues, marques et autre.

Si vous souhaitez revenir au fil “traditionnel”, vous pouvez basculer dans la section “Abonnements”, et les posts vous seront alors présentés selon les résultats de l’algorithme d’Instagram. La mise à jour est normalement en cours de déploiement. Si vous ne voyez pas encore ces options, un peu de patience, cela ne devrait plus tarder.