Le fabricant d’instrument de musique Roland fête son 50ème anniversaire avec un livre d’exception

Roland et Bjooks dévoile un livre pour le 50ᵉ anniversaire de la marque, un must-have pour les amateurs de musique électronique.

Le célèbre fabricant d’instruments de musique électroniques Roland célèbre son 50ᵉ anniversaire aujourd’hui en s’associant avec l’éditeur Bjooks et annonce un très joli livre de collection pour raconter son histoire. Inspire The Music: 50 Years of Roland History est un livre de 400 pages qui plonge dans les technologies, les gens et la culture qui ont façonné l’entreprise pendant 50 ans jusqu’à aujourd’hui.

Au fil des pages, de nombreux chapitres revenant sur les produits Roland et leur impact sur certaines scènes musicales. Roland et Bjooks expliquent que Inspire The Music raconte notamment le contexte et l’histoire derrière le synthétiseur Jupiter-8, les pédales pour guitare Boss, la boîte à rythmes TR-808 et le synthétiseur/séquenceur TB-303. Le livre couvre bien d’autres appareils et accessoires, comme des keytars, grooveboxes et V-Drums, ainsi que l’histoire du multipad de percussion SPD-30 qui lui a permis de devenir un incontournable de la musique moderne en Inde.

Un must-have pour les amateurs de musique électronique

Par ailleurs, Inspire The Music expose des dizaines d’interviews d’artistes et de designers de Roland. Les lecteurs pourront par exemple retrouver des témoignages de Johnny Marr de The Smiths, du DJ Jazzy Jeff, du guitariste Nita Strauss, mais aussi de Sister Bliss de Faithless, Orbital, Peaches, Swizz Beatz, Jean-Michel Jarre ainsi que Nick Rhodes et Roger Taylor de Duran Duran.

Bjooks a obtenu une place de premier rang via Kickstarter et a publié un certain nombre de livres très réussis sur des sujets comme les pédales de guitares, les synthétiseurs modulaires et les designs d’interface. En 2020, l’éditeur s’était associé avec Moog pour réaliser un livre contenant moult trucs et astuces pour la gamme de semi-modulaires Mother.

Inspire The Music sera publié cet été outre-Atlantique, le tarif public n’a pas encore été communiqué.