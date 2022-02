Le drone DJI Mini 2 utilisé pour faire passer de la drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique

Le petit drone DJI Mini 2 utilisé pour faire passer de la drogue aux États-Unis. Très léger mais suffisamment puissant pour faire passer le mur depuis le Mexique.

Les drones peuvent avoir des fonctions très diverses. Il en existe d’ailleurs aujourd’hui de toutes les tailles, avec des accessoires très variés, pour remplir des missions très différentes, tant pour les professionnels que les particuliers. Et comme toujours, certains les détournent de leurs intentions premières. Saviez-vous par exemple que certains servent à faire passer de la drogue ?

Les drones n’ont clairement pas été conçus pour cela, mais il s’avère que ces petits appareils volants sont une fois encore utilisés pour faire passer de la drogue aux États-Unis depuis le Mexique. Nous avons déjà eu vent de drones employés pour faire passer des produits de contrebande et même apporter un soutien aérien lors d’évasion de prisonniers, mais ce qui est intéressant dans l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la manière dont le drone a été utilisé.

En effet, selon un récent avis de recherche émis par la Drug Enforcement Administration (DEA) – l’agence chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues aux États-Unis -, il semblerait que, en octobre 2021, la Campo Border Patrol Station de Tecate ait repéré un drone volant au-dessus de la clôture de 25 pieds (7,62 mètres) de hauteur avant qu’une Mercedes grise arrive et qu’un homme tente de récupérer le drone. L’homme en question a été interpellé avant de parvenir à ses fins.

Très léger mais suffisamment puissant pour faire passer le mur depuis le Mexique

Le drone qui a été utilisé était un DJI Mini 2. Il s’agit d’un petit drone comparé aux drones conventionnels et celui-ci n’est pas nécessairement conçu pour transporter quoi que ce soit. Le drone en lui-même pèse 249 grammes, mais le paquet qu’il transportait pesait plus lourd que l’appareil, 259 grammes. Cela étant dit, pour un trajet si court juste au-dessus de la frontière, il est tout à fait possible d’utiliser un tel drone pour transporter plus lourd que son propre poids.

Les autorités vont désormais analyser les données du drone, et notamment celles présentes sur sa carte microSD. Peut-être même demanderont-elles des données supplémentaires au fabricant du drone, à savoir DJI. Une chose est sûre, la lutte contre la drogue et notamment le contrôle de cette frontière avec le Mexique est loin d’être terminée.