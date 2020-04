Le drone DJI Mavic Air 2 est officiel, la 8K est de la partie

Le constructeur chinois DJI s'est fait un nom en proposant des drones très intéressants. Aujourd'hui, la marque dévoile un nouveau modèle qui ne manque encore une fois pas d'atouts. Voici ce que ce DJI Mavic Air 2 a à offrir.

DJI est bien connu depuis plusieurs années maintenant pour ses drones très aboutis. Aujourd’hui, la marque est de retour avec un tout nouveau modèle. Il s’agit du DJI Mavic Air 2. Celui-ci offre un certain nombre de fonctionnalités haut de gamme comme la possibilité de prendre des vidéos en 8K. Présentation dans les détails de ce DJI Mavic Air 2.

DJI dévoile son nouveau drone DJI Mavic Air 2

Contrairement à certains autres drones DJI, le Mavic Air 2 poursuit la tradition du drone extrêmement portable de par son design pliable. Le drone pèse environ 570 grammes et dispose de moteurs flambants neufs, d’un nouveau design aérodynamique et d’une meilleure technologie de gestion de la batterie, lui permettant de bénéficier d’une autonomie de vol bien meilleure que celle de son prédécesseur en pouvant rester dans les airs jusqu’à 34 minutes. Le DJI Mavic Air 2 est aussi capable de transmettre le flux vidéo capté en HD over-the-air jusqu’à 10 10 km grâce à la technologie DJI OcuSync 2.0.

Nouveau design, autonomie améliorée et 8K au programme

Pour le reste, on citera notamment le capteur plus grand de 0,5 pouce, la vidéo 4K à 60 ips et 120 Mbps, la captation vidéo en slow motion et la possibilité de prendre des images grâce à son capteur de 48 MP. Le drone dispose aussi d’un stabilisateur 3 axes pour une stabilité à toute épreuve (ou presque). En terme de tarif et de disponibilité, sachez que ce DJI Mavic Air 2 est proposé à partir de 849€. Pour ce tarif, vous aurez droit au drone, à une batterie et une télécommande. DJI propose aussi un pack plus complet, à 1 049€, avec en sus deux autres batteries, un jeu de filtres ND, une station de recharge pour la batterie, un adaptateur pour batterie externe et un sac en bandoulière. Les premières livraisons sont attendues pour la mi-Mai.