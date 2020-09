Le dongle Android de Google pourrait être baptisé “Chromecast with Google TV”

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs et autres fuites sont venues détailler le petit appareil que nous avions découvert sous le nom de code Sabrina. Selon des rendus et autres documents internes, il s’agit d’un dongle très similaire au Chromecast que l’on connait déjà mais qui permettrait de profiter pleinement d’Android TV sur son téléviseur. Aujourd’hui, il semblerait que nous en sachions encore davantage, notamment le nom public de ce produit ainsi que son tarif.

Si l’on en croit Artem Russakovski de Android Police, une fiche produit dans la base de données de la chaîne de magasins Target porterait la référence “Google Chromecast with Google TV”. Son tarif serait de 50$ seulement, très agressif donc.

De précédents rapports affirmaient que Sabrina serait commercialisé sous la marque Nest mais ce ne serait pas le cas. Le géant américain aurait finalement décidé de garder un nom associé au “casting”. Quant à la mention Google TV, 9to5Google rapportait en mai dernier que la firme de Mountain View avait l’intention de renommer Android TV. Le nouveau nom serait, vous l’avez deviné, Google TV. Pour accompagner ce changement, une toute nouvelle interface utilisateur serait de la partie.

Google n’a bien évidemment rien confirmé mais le seul nom de cet appareil viendrait finalement confirmer la chose si l’OS devait passer par un changement de nom et tout ce qui s’ensuit. Artem Russakovski a aussi découvert que ce dongle sera disponible en trois coloris : Rock Candy, Summer Melon et Summer Blue.

Bien sûr, la nomenclature finale et le tarif pourraient être tout à fait différent de ce qui est indiqué dans la fiche produit de Target. Il faudra attendre l’annonce officielle pour savoir de quoi il retourne précisément. À noter, le dongle serait aussi vendu avec une télécommande, un bouton pour déclencher Google Assistant et offrirait une interface centrée sur les applications et services, si l’on en croit une vidéo publiée sur XDA Developers.

Now Target's internal system dropped Sabrina's the price to $49.99 and renamed it to "Google Chromecast with Google TV" (not Android TV), giving legs to May's rumor from @9to5Google about the rebranding of Android TV back to Google TV (https://t.co/HV1rfeo4bK).

— Artem Russakovskii (@ArtemR) September 12, 2020