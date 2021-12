Le directeur des RH chez Bungie quitte son poste

Gayle d'Hondt n'est plus directrice des ressources humaines chez Bungie, une démission qui fait suite aux déclarations d'ambiance toxique et sexiste.

Gayle d’Hondt a quitté son poste de directrice des ressources humaines chez Bungie après 14 années, selon un rapport d’IGN. Cette décision survient peu après une publication de ce même medium rapportant de nombreux témoignages d’anciens et actuels employés du studio décrivant une ambiance de travail toxique et sexiste. Dans certains cas, le personnel des ressources humaines aurait même refusé d’enregistrer les plaintes et protégeait activement les employés incriminés.

Gayle d’Hondt n’est plus directrice des ressources humaines chez Bungie

Dans un email envoyé aux employés, email qu’a pu voir IGN, Gayle d’Hondt déclarait vouloir faire “tout ce qui est en [son] pouvoir pour s’assurer que quiconque travaille [chez Bungie] dispose d’un environnement sûr, accueillant et d’un grand soutien.” Il est nécessaire, ajoutait-elle, pour l’équipe des ressources humaines de l’entreprise d’avancer avec une masse salariale “largement composée de gens nouveaux chez Bungie”. Gayle d’Hondt ne précisait pas qui allait la remplacer, mais elle a déclaré aux employés dans cet email que l’équipe des ressources humaines a besoin “d’être digne de confiance et non pas d’être étiquetée comme ‘complice’ ou vue comme une ressource qui permet à des méchants de s’en sortir.” L’on ne sait pas non plus si Gayle d’Hondt quitte totalement l’entreprise ou si elle change de poste.

Une démission qui fait suite aux déclarations d’ambiance toxique et sexiste

L’ancienne directrice des ressources humaines mentionnait sa propre expérience avec l’un de ces méchants dans l’entreprise : un cadre masculin qui, pensait-elle, était un ami. Sans le nommer, elle explique que Bungie avait finalement pris la décision de le renvoyer. Elle conclut son email ainsi :

Je suis fière du travail accompli dans cette entreprise. Je crois avoir fait des recommandations qui allaient dans l’intérêt de nos employés et dans celui de l’entreprise que nous souhaitons devenir. Je pense aussi que nous avons commis quelques erreurs et cela permet de devenir une meilleure version de nous-mêmes – l’entreprise que je sais que nous pouvons être -, nous devons reconnaître tout cela, s’y confronter et, en toute bonne foi, avancer ensemble.”

Si le rapport d’IGN montre effectivement une entreprise sous un jour très peu flatteur, l’on comprend aussi que le studio fait son possible pour se débarrasser de cette ambiance toxique et bâtir quelque chose de bien meilleur. En réponse à tout ceci, le PDG de la société, Pete Parsons, a publié une lettre d’excuses, admettant que “les actions ou, dans certains cas, l’absence d’actions, a causé de la peine à ces personnes”. Il a aussi évoqué les différents changements opérés par l’entreprise ces dernières années pour proposer à ses employés un meilleur lieu de travail, y compris en se débarrassant des mauvais employés sans tenir compte de leur “fonction, ancienneté ou relations interpersonnelles”.