Le directeur de la sécurité de TikTok quitte son poste suite à une vive controverse sur les données des utilisateurs américains

Roland Cloutier quitte son poste de directeur de la sécurité de TikTok monde. Un changement dans la direction qui se prépare depuis plusieurs mois.

Le directeur de la sécurité (CSO) de TikTok monde a décidé de quitter son poste et de prendre un rôle de conseiller stratégique au sein de l’entreprise. Ce changement de position de Roland Cloutier fait suite à des craintes quant à la manière dont la société gère les données des utilisateurs américains. TikTok a récemment admis que des employés en dehors du pays pouvaient avoir accès à ces informations, bien que “des contrôles de cybersécurités et autorisations robustes” sont mis en place par l’équipe de sécurité américaine.

Roland Cloutier sera donc un conseiller sur l’impact des affaires sur les programmes de sécurité et de confiance de TikTok. La responsable des risques de sécurité, de l’assurance des fournisseurs et des clients, Kim Albarella, prendra le poste par intérim.

“Une partie de notre approche évolutive est de faire diminuer les craintes quant à la sécurité des données des utilisateurs résidant aux États-Unis, y compris par la création d’un nouveau département pour gérer les données des utilisateurs américains de TikTok”, écrivait le PDG Shou Zi Chew dans un mémo à ses employés. “C’est un investissement important dans nos pratiques de protection des données et cela modifie aussi la portée du rôle de directeur de la sécurité. Avec cela à l’esprit, Roland a décidé de céder son poste dans les opérations quotidiennes, décision effective à compter du 2 septembre.”

Un porte-parole de TikTok déclarait à The Wall Street Journal que Roland Cloutier ne supervisait pas la nouvelle équipe qui gère les données des utilisateurs américains. Ce département rend des comptes directement à Shou Zi Chew. Le départ de Roland Cloutier n’a aucun lien avec les craintes des régulateurs américains sur les données de leurs utilisateurs et ce changement se préparait depuis plusieurs mois maintenant.

Le mois dernier, BuzzFeed News rapportait que des ingénieurs basés en Chine dans la société mère ByteDance avaient eu accès à des données non publiques d’utilisateurs américains à plusieurs occasions entre les mois de septembre et janvier derniers. TikTok déclare qu’elle stocke maintenant toutes les données personnelles des utilisateurs américains sur des serveurs Oracle situés aux États-Unis et qu’elle travaille à supprimer les données privées de ses propres serveurs. Dans une lettre transmise à des sénateurs Républicains il y a quelques jours, Shou Zi Chew écrivait que l’entreprise travaillait activement à effacer “tout doute quant à la sécurité des données des utilisateurs américains.”