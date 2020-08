Le design “classique” de Facebook disparaîtra le mois prochain

Les services web et autres applications font de temps à autre peau neuve. Que l'on aime ou non ces nouveaux designs, il faut passer à autre chose dans la mesure où les anciens restent rarement accessibles...

Ces derniers mois, Facebook s’est appliqué à déployer un tout nouveau design sur sa plate-forme. Cela étant, étant donné que le réseau social avait conservé le même pendant de longues années, nombre d’utilisateurs sont plus à l’aise avec l’ancien que le nouveau. C’est pour cette raison que Facebook a laissé aux utilisateurs la possibilité de passer à loisir entre le nouveau et l’ancien…

Facebook fera disparaître son design classique en septembre

Malheureusement, si vous étiez fan inconditionnel du design classique, il va falloir commencer à vous faire une raison et à vous habituer à la nouveauté – ou à cesser totalement d’utiliser Facebook – parce que, selon le géant américain, le design classique de Facebook disparaîtra définitivement dans le courant du mois de septembre. Cela signifie que les utilisateurs ne pourront plus changer selon leurs préférences, ils devront utiliser la nouvelle interface, que cela leur plaise ou non.

Ce sera la nouvelle interface ou rien du tout

Selon le communiqué officiel, “nous avons mis à jour le design de www.facebook.com. Si vous utilisez le nouveau Facebook.com, vous pouvez encore passer temporairement au Facebook classique. À compter de septembre, tout le monde aura le nouveau design.” Ce nouveau design propose des éléments d’interface plus gros et de nombreux arrondis pour un aspect davantage dans l’air du temps.

Cette nouvelle interface n’est pas ratée, loin de là, mais comme dit, les plus anciens utilisateurs de Facebook pourraient avoir du mal à s’y faire. Alors, si vous avez continué d’utiliser le design classique ces derniers mois, il est aujourd’hui plus que temps de passer au nouveau.