Le dernier processeur Intel Core i9 fait mieux que la puce Apple Silicon M1 Max

La dernière puce Intel Core i9 fait mieux que le processeur Apple Silicon M1 Max mais consomme nettement plus.

L’une des principales raisons ayant décidé Apple à cesser d’utiliser des processeurs Intel et à passer à ses propres puces, c’est que la firme de Cupertino ne voulait pas être à la merci du calendrier de développement du fondeur américain. Surtout que ces dernières années, Intel a dû faire face à un certain nombre de retards qui, à leur tour, ont affecté Apple et ses plannings de mise à jour de ses appareils.

Avec la gamme de puces Apple Silicon M1, nous avons pu voir dans un certain nombre de benchmarks comment celles-ci se comportent et comment elles font mieux que les créations d’Intel, les dépassant même assez facilement. Mais Intel ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, selon les récents benchmarks Geekbench 5, il semblerait que le dernier processeur Core i9 de l’entreprise fasse mieux que la puce d’Apple M1 Max.

mais consomme nettement plus

Le processeur Core i9-12900HK a obtenu un score un multicœur de 12 707 tandis que la M1 Max se “contente” de 12 244, ce qui représente une différence de 4 %. Cela étant dit, les scores réalisés sur ces benchmarks ne représentent qu’une partie de l’histoire, si l’on peut dire. D’après les tests de PCWorld sur le benchmark Cinebench R23, le processeur d’Intel affichait constamment une consommation d’environ 100 W, avec un pic constaté à quelque 140 W.

De l’autre côté, avec le même benchmark réalisé par AnandTech, la puce Apple Silicon M1 Max n’affichait que 40 W, soit moins de la moitié de la consommation de la puce d’Intel. Cela signifie que, bien que les processeurs d’Intel soient effectivement (un peu) plus rapides, ils consomment considérablement plus que les puces de la marque à la pomme. Ce qui affecte directement l’autonomie si celles-ci sont embarquées dans des ordinateurs portables ou la facture d’électricité si intégrées dans des ordinateurs de bureau.

Cela ne veut pour autant pas dire que ce processeur Intel n’est pas bon, il y a des avantages et des inconvénients, avec des cas d’usage très différents, mais c’est un aspect à prendre en compte.