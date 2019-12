Le dernier jeu d’Apple Arcade est un Monument Valley à la sauce LEGO

Apple Arcade ajoute régulièrement de nouveaux jeux à son catalogue. Aujourd'hui, juste avant les vacances, voici un nouveau titre. Une très surprise, très réussie, avec un univers très sympathique et qui n'est pas sans rappeler un autre jeu à succès, Monument Valley.

Builder’s Journey est le dernier arrivé au catalogue de Apple Arcade. Il s’agit d’un jeu hybride puzzle / aventure qui raconte l’histoire d’un parent et de son enfant, en pleine exploration d’un monde mystérieux. S’il fallait le décrire en quelques mots seulement, nous dirions qu’il s’agit du croisement entre le cultissime Monument Valley et les LEGO. Voici de quoi il s’agit plus précisément.

Builder’s Journey, un nouveau venu au catalogue de Apple Arcade

Builder’s Journey propose plusieurs niveaux très distincts, et tous très réussis, de véritables dioramas. Chacun est suffisamment petit pour tenir sur l’écran sans avoir à scroller à l’horizontale ou à la verticale. Il est cependant possible de faire tourner le plateau pour visualiser le niveau sous tous les angles. Vous avez donc deux personnages, chacun composé de quelques petites pièces LEGO – mais ce ne sont pas des minifigs -. Le but du jeu, dans la majorité des niveaux, est d’amener les deux personnages à la fin du niveau, ou de les réunir. Parfois, il suffit de construire un joli château de sable.

Un croisement entre Monument Valley et les LEGO

Comme dans Monument Valley, vous ne contrôlez pas directement les personnages, vous contentant d’ouvrir le chemin pour les amener à destination. Il vous faudra pour ce faire tantôt ériger un pont, tantôt traverser une rivière ou même faire du skateboard. Si les premiers niveaux sont très simples, la tâche devient rapidement plus complexe, vous devrez comprendre le fonctionnement de machineries complexes et composer avec des robots sur votre route. Aucun dialogue, aucune narration, seule prime ici l’animation. Simple, relaxant, intuitif et diablement efficace. Et c’est un jeu officiel LEGO. Builder’s Journey a été développé par un tout nouveau studio interne chez LEGO baptisé Light Brick. Nous devrions donc avoir droit à d’autres jeux dans le futur. À suivre !