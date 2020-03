Le cuir de cactus pourrait sauver des milliards de vies animales

Il existe de nombreux matériaux nobles. Dans le monde du textile, le cuir en fait partie. On le retrouve sur nombre de créations très onéreuses. Mais pour le fabriquer, il faut tuer des animaux. Le cuir de cactus pourrait sauver énormément de vies animales.

Le cuir se classe assurément parmi les matériaux premium, on le retrouve très souvent sur des pièces haut de gamme, dans les défilés ou pour de petits accessoires, porte-monnaie ou sacs. Il sert aussi par exemple à certains accessoires de téléphone, voiture, etc. Au toucher, c’est effectivement un vrai plaisir… Malheureusement, sa fabrication passe par la mort d’un animal et son écorchage. Une pratique qui n’est pas franchement sympathique… Des alternatives existent pourtant.

Ces deux hommes fabriquent un cuir à base de cactus

Le futur pourrait cela dit conserver le cuir mais sans que ce dernier ne provienne d’animaux. En effet, Adrián López Velarde et Marte Cázarez ont cofondé la société Adriano Di Marti spécialisée dans un processus de fabrication très particulier, celui du cuir de cactus. À partir de la plante que l’on connait tous, il est possible de produire un nouveau matériau textile très similaire au toucher au cuir actuel d’animal. De quoi envisager un monde où les animaux ne seraient plus élevés et tués uniquement pour le cuir qu’ils peuvent donner.

Un procédé très respectueux de l’environnement

Cette innovation est très intéressante pour l’environnement. Elle permet de réduire le nombre d’animaux tués pour leur seul cuir et les cactus, pour se développer, n’ont besoin que de très peu de ressources. Principalement de l’eau, et en quantité très restreinte. Cela fait de ce matériau une alternative viable et durable au cuir traditionnel. De plus, cette nouvelle entreprise utilise des teintures et colorants totalement naturels pour traiter leur cuir, réduisant ainsi encore davantage l’impact sur l’environnement. Pour l’heure, Adriano Di Marti utilise déjà son cuir de cactus pour fabriquer de nombreux produits. On retrouve notamment à son catalogue des sièges de voiture, des sacs ou encore des chaussures.