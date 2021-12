Le créateur de Cardano explique en quoi son réseau est supérieur à Ethereum

Le fondateur de Cardano revient sur les forces de son réseau par rapport à Ethereum. La sécurité est le maître mot de ce projet prometteur.

Charles Hoskinson est un nom que les amateurs de crypto, et de fintech en général, connaissent très certainement. Il s’agit du fondateur du réseau Cardano (ADA), un projet très intéressant, mais souvent décrit comme lent par la cryptosphère, ce qui entraîne un certain désintérêt du marché. Dans l’ombre, pourtant, les choses se renforcent nettement.

Charles Hoskinson avait participé à la fondation d’Ethereum (ETH) en 2015 avant de se lancer dans son propre projet, Cardano, lancé en 2017, un réseau basé sur une preuve d’enjeu (proof-of-stake, PoS) et des récompenses de staking depuis juillet 2020. De quoi lui conférer une belle avance sur Ethereum mais le lancement tardif de ses smart contracts, arrivés avec la mise à jour Alonzo en septembre 2021, a quelque peu rééquilibré les choses.

Cependant, Charles Hoskinson reste confiant. Selon notre homme, cette lenteur dans le développement des contrats intelligents sur Cardano est liée à une volonté de sécurité absolue : “C’est exactement la raison pour laquelle Plutus a été écrit pour Cardano. Les bons langages [de programmation de smart contracts] et les bons outils travaillent de concert avec le développeur et l’auditeur pour leur permettre d’écrire un code excellent et sécurisé. Les mauvais langages chargent et leur tendent une arme avec laquelle ils se tirent dessus eux-mêmes.”

La sécurité est le maître mot de ce projet prometteur

Autre argument en faveur de Cardano, la croissance soutenue de son utilisation. En effet, selon CryptoGlobe, le réseau ADA a dépassé le cap des 20 millions de transactions sans connaître le moindre incident technique majeur depuis son lancement. Le nombre d’adresses actives sur Cardano est, quant à lui, passé “de 150 000 par jour à plus de 480 000”, avant de se stabiliser à 200 000 par jour, toujours selon CryptoGlobe. Le staking du consensus par preuve d’enjeu se porte aussi très bien, avec 100 000 adresses plus de plus en un mois.

Le réseau Cardano est, de plus, de plus en plus sollicité. Récemment, un développement de clés proxy avait été proposé, pour augmenter la confidentialité et la sécurité des crypto-monnaies sur la blockchain ADA. Voilà qui devrait permettre d’aller plus loin encore. De là à faire mieux qu’Ethereum ? L’avenir nous le dira.