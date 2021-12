Le contrôle universel de macOS est reporté au printemps 2022

Apple reporte le lancement de son contrôle universel au printemps 2022, le temps de peaufiner encore les choses, semble-t-il.

Parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités annoncées par Apple durant la WWDC 2021 dans le cadre des mises à jour de macOS, on trouvait le contrôle universel. Cela étant dit, malgré une annonce en bonne et due forme et un lancement qui était initialement prévu pour cette année 2021, la dernière mise à jour en date de macOS en est toujours privée. Et malheureusement, il semble qu’il va falloir patienter jusqu’à l’année prochaine avant de pouvoir en profiter.

Si l’on en croit une mise à jour effectuée sur le site d’Apple, on peut lire que le contrôle universel est désormais attendu pour le printemps prochain. Cela signifie que la fonctionnalité devrait normalement arriver en mars 2022, au plus tôt, ou en juin 2022 au plus tard, et ce, en partant du principe que nous n’aurons pas droit à de quelconques reports supplémentaires. Avant cela, le site de la firme de Cupertino laissait entendre une arrivée à l’automne 2021, mais ce créneau est désormais derrière nous.

Pour celles et ceux qui entendraient parler de cette fonctionnalité pour la toute première fois, sachez que le contrôle universel est une nouvelle fonctionnalité pour macOS et l’iPad. Celle-ci permet aux utilisateurs de passer d’un appareil à l’autre très rapidement et très facilement. Par exemple, si vous travaillez sur votre Mac et que vous avez besoin de déplacer des fichiers sur votre iPad, il suffit de les glisser et déposer et le tour est joué.

Le temps de peaufiner encore les choses

Cette nouvelle option permettra aussi de taper quelque chose sur votre Mac et voir le texte apparaître sur votre iPad. Bien que la firme de Cupertino propose déjà des fonctionnalités comme le presse-papiers universel pour copier et coller du contenu entre vos différents appareils et Handoff pour reprendre précisément les choses là où vous les avez laissées, le contrôle universel va plus loin encore.

Mieux vaut, en tous les cas, qu’Apple prenne son temps avant de déployer cette fonctionnalité, pour s’assurer que l’ensemble fonctionne parfaitement. L’on se retrouverait dans le cas contraire avec une fonctionnalité buguée, plus ou moins utilisable et source de frustration au quotidien.