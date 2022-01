La Commande Universelle d’Apple arrive enfin

La Commande Universelle d'Apple est disponible en bêta publique. Bientôt accessible pour tous ?

Chaque année, durant la conférence d’Apple dédiée aux développeurs, à savoir la WWDC, la firme de Cupertino annonce un certain nombre de nouvelles fonctionnalités logicielles. La majorité voit le jour dans la version majeure de l’OS qui suit, mais certaines, pour des raisons variées, peuvent être reportées, voire être purement et simplement abandonnées. En voici une qui arrive enfin, la Commande Universelle.

C’était l’une des grandes fonctionnalités annoncées par Apple durant la WWDC 2021, une fonction qui devait rejoindre macOS, la Commande Universelle. Cependant, celle-ci n’avait pas été proposée au grand public et elle n’était pas présente dans les versions mineures suivantes. Les reports se sont multipliés, encore et encore, faisant croire le pire aux utilisateurs de l’écosystème de la marque à la pomme, à savoir son annulation.

Bientôt accessible pour tous ?

La bonne nouvelle, c’est qu’Apple semble aujourd’hui estimer qu’elle est fin prête. En effet, dans les dernières bêta publiques de macOS et iPadOS, la Commande Universelle est enfin là. Autrement dit, si vous utilisez les versions bêta publiques ou si vous êtes prêt(e) à le faire, vous pouvez tester cette nouvelle fonctionnalité tant attendue avant qu’elle ne soit proposée au grand public.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la Commande Universelle n’est ni plus ni moins que la combinaison de plusieurs fonctionnalités de macOS et iPadOS. Elle permet aux utilisateurs de glisser et déposer du contenu depuis un ordinateur Mac sur un iPad en temps réel, et vice-versa. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser le curseur de leur souris entre les appareils. Autrement dit, ils peuvent facilement et rapidement passer d’un appareil à l’autre selon leurs besoins.

C’est une fonctionnalité très sympathique, sur le papier tout du moins, que les utilisateurs attendent avec impatience depuis sa présentation officielle durant la WWDC 2021. Aujourd’hui, elle est disponible dans la bêta publique. Espérons qu’elle arrivera bientôt dans la version finale.