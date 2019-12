Le Congrès américain fait passer l’âge légal pour fumer et vapoter à 21 ans

Le tabac semble aujourd'hui décidément passé de mode. Les plus jeunes s'adonnent désormais à fumer la cigarette électronique, à vapoter. Cette pratique n'est pas non plus sans conséquence. Et les gouvernements commencent à prendre des mesures.

Ces derniers temps, fumer des cigarettes n’est plus perçu comme “cool” chez les jeunes. Ceux-ci préfèrent désormais les cigarettes électroniques. Les chiffres le prouvent. Aux États-Unis, par exemple, le nombre d’adolescents qui fument des cigarettes électroniques a doublé par rapport à l’année dernière tandis que celui de ceux qui fument des cigarettes traditionnelles est en baisse. Un bien pour un mal ? Un mal pour un bien ? Une chose est sûre, certains gouvernements prennent des mesures.

Le Congrès américain vote un âge légal pour fumer et vapoter à 18 ans

Si la cigarette électronique présente effectivement des avantages par rapport à la cigarette traditionnelle, elle n’est pas plus saine que cette dernière. Le gouvernement américain semble avoir décidé de prendre des mesures pour rendre l’accès à ces produits plus difficiles pour les plus jeunes. Le Congrès américain vient ainsi de voter une nouvelle loi, loi qui entrera en vigueur en 2020, et qui fera passer l’âge légal pour fumer et vapoter à 21 ans, contre 18 ans actuellement.

Cette nouvelle loi sera-t-elle efficace pour diminuer la consommation chez les adolescents ?

Cela étant dit, comme le précise BuzzFeed, si cet âge légal est effectivement de 18 ans au niveau national, de nombreux états du Pays de l’Oncle Sam ont déjà un âge légal supérieur à 18 ans. Cette nouvelle loi viendra donc affecter ceux qui sont encore à 18 ans. Difficile par contre de savoir quel sera l’impact de cette nouvelle loi. Celle-ci permettra-t-elle effectivement de réduire le nombre de jeunes fumeurs ? Après tout, comme tout le monde peut en attester, les adolescents trouveront toujours un moyen pour mettre la main sur des cigarettes (ou de l’alcool) bien qu’ils n’aient pas l’âge légal. C’est un pas dans la bonne direction, effectivement, mais il n’y a que peu d’espoir que cela résolve le problème dans son ensemble.