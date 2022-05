Le cofondateur de Twitch lève 24 millions de dollars pour la société gaming spécialisée dans le web3 Metatheory

Metatheory lève 24 millions de dollars pour ses jeux vidéo web3. Le futur de DuskBreakers s'annonce radieux.

Metatheory annonce avoir levé 24 millions de dollars en Series A pour sa licence de jeu SF web3 DuskBreakers. Cette campagne a été principalement dirigée par Andreessen Horowitz, avec la participation de plusieurs fonds VC importants, comme Pantera Capital, FTX Ventures, Dragonfly Capital, Global Coin Research, Mertic Circle et d’autres.

Metatheory lève 24 millions de dollars pour ses jeux vidéo web3

Metatheory avait été lancée au troisième trimestre 2021 et se concentre depuis lors au développement de jeux web3 et de mondes virtuels. Metatheory a été fondée par Kevin Lin, cofondateur de Twitch. Après cette collecte de fonds, il déclarait : “Construire des expériences numériques immersives a toujours été une passion chez moi, et après avoir pris mes distances avec Twitch pour explorer le futur de cette industrie, je pense vraiment que la blockchain ouvrira la porte à encore davantage de possibilités et aura un impact majeur sur le jeu vidéo, la manière de raconter les histoires et la création de communautés. Chez Metatheory, nous avons une équipe de vétérans de l’industrie – dont de nombreux anciens cadres de Twitch – qui œuvrent à intégrer la blockchain dans de nombreux aspects, tout en cherchant à faire progresser les standards de l’expérience utilisateur et la propriété partagée.”

Le principal jeu de Metatheory, DuskBreakers, est un jeu de science-fiction qui se déroule dans les années 2080, alors que l’humanité est aux portes de l’extinction. Les DuskBreakers, une espèce d’humains améliorés, partent en mission pour extraire des matériaux qui pourraient changer le futur de l’humanité. Après deux mini-jeux publiés en décembre 2021, la version complète play-to-earn de DuskBreakers devrait arriver durant le dernier trimestre 2022. Les NFT DuskBreakers ont actuellement un prix plancher de 0,28 ETH.

Le futur de DuskBreakers s’annonce radieux

Les investisseurs ont été ravis de cette collecte de fonds. Jonathan Lai, de Andreessen Horowitz, déclarait : “Metatheory redéfinit complètement la manière dont les jeux et les histoires sont racontés en utilisant le web3 et nous ne saurions être plus excités de travailler avec le PDG Kevin Lin, leader connu et reconnu dans la création d’entreprises.” Même sentiment chez Amy Wu, l’une des directrices chez FTX Ventures : “Kevin Lin est l’un des créateurs les plus expérimentés pour créer des communautés numériques et en a déjà énormément fait avec la collection NFT DuskBreakers. Nous sommes ravis de l’aider à faire passer ce projet à l’étape suivante de jeu vivant.”