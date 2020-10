Le cofondateur de OnePlus Carl Pei aurait quitté l’entreprise

Les géants de la tech sont souvent associés à un grand nom. Pour le constructeur de smartphone chinois OnePlus, c'est probablement Carl Pei. Aujourd'hui, nous apprenons que le cofondateur de la marque aurait quitté l'entreprise.

Carl Pei, qui a cofondé la marque de smartphone OnePlus alors qu’il n’avait qu’une vingtaine d’année, a quitté l’entreprise. Deux sources proches du dossier auraient confirmé l’information au media américain TechCrunch. Une nouvelle totalement inattendue.

Carl Pei a quitté OnePlus

Carl Pei a joué un rôle important dans l’élaboration des gammes OnePlus année après année, y compris pour le OnePlus Nord lancé tout récemment, qui reste le plus gros succès de la marque à ce jour. En dehors de Shenzhen, en Chine, où est basé le quartie général de OnePlus, Carl Pei a aussi été le visage public de l’entreprise, apparaissant durant les conférences, interagissant avec les cliends fidèles, donnant des interviews ici et là.

Durant les premières années de la marque, Carl Pei avait testé diverses stratégies marketing pour positionner au mieux les produits et créer cette hype nécessaire. En 2014 et 2015, lorsque OnePlus avait du mal à mettre à l’échelle sa production, la société vendait ses téléphones uniquement sur invitation. Une idée de Carl Pei. Tout comme celle qui demandait aux clients souhaitant acheter un nouveau OnePlus de détruire leur téléphone actuel. Des expérimentations marketing, à succès ou non. Carl Pei n’hésitait pas non plus à cette époque à descendre dans des hôtels low-cost en Chine et en Inde et à visiter de nouvelles villes pour mieux comprendre le marché. Aujourd’hui, OnePlus est l’une des marques premium de smartphones les plus populaires en Inde et dans de nombreux autres marchés.

pour voguer vers de nouvelles aventures

Carl Pei était entré en contact avec Pete Lau en 2012 via les réseaux sociaux. Les deux compères lançaient OnePlus l’année suivante. “Il disait, ‘je veux changer le monde’. Je pensais que le gamin avait des rêves bien ambitieux. Je suis convaincu que ça vient vraiment du cœur et c’est très important. Je pense qu’il a la ténacité nécessaire.” Des souvenirs ô combien respectueux que Pete Lau évoquaient en 2015.

Des années avant de lancer OnePlus, Carl Pei avait collaboré avec un ami et vendait des lecteurs MP3 en Chine. Aujourd’hui, à 31 ans, il ne rejoint pas Samsung – comme il avait pu le demander, très sérieusement, il y a quelques années sur son blog personnel -, mais il sait ce qu’il souhaite faire. Carl Pei va démarrer une nouvelle entreprise, selon une personne proche du dossier. Ni Carl Pei ni OnePlus n’ont souhaité communiqué sur le sujet.