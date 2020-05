Le code source de la console Xbox originale se retrouve dans la nature

Parmi les nombreuses consoles de jeu vidéo auxquelles nous avons eu droit depuis l'avènement du jeu vidéo, certaines sont cultes. C'est le cas du premier modèle de Xbox. Aujourd'hui, la console refait parler d'elle, son code source se retrouve en fuite dans la nature.

La console Xbox première du nom marquait une nouvelle ère pour les amateurs de modding et autres bricoleurs. En effet, le disque dur inclut permettait d’installer facilement des éléments non officiels – y compris des jeux piratés -. Celles et ceux qui ont eu l’occasion de procéder ainsi peuvent aujourd’hui faire un joli bond de le passé, jusqu’en 2002, dans la mesure où le code source officiel du système d’exploitation se retrouve désormais en ligne.

Le code source de la première Xbox se retrouve dans la nature

C’est The Verge qui révèle l’information. Parmi les codes disponibles, on retrouve notamment tout le Xbox dev kit, les émulateurs, les environnements de développement, la documentation et même le kernel. Ce genre de fuites a souvent permis aux développeurs de bâtir de nouveaux projets non officiels (et le plus souvent illégaux) comme des émulateurs. Cela étant dit, The Verge précise que certaines des données sont disponibles depuis longtemps sur la scène homebrew. Difficile donc de savoir précisément à quel point les découvertes grâce à cette fuite seront importantes pour la communauté du modding et de l’émulation Xbox.

Voilà qui devrait être d’une grande aide pour les projets d’émulateur

Une version du code source de Windows NT 3.5 s’est aussi retrouvée en ligne. Celle-ci contient tout ce qu’il faut pour comprendre le fonctionnement interne du système. L’OS fut sorti en 1994 mais rapidement remplacé par Windows NT 3.51. Rares sont aujourd’hui les utilisateurs et les utilisateurs à utiliser cette version. Difficile dans ces conditions de parler de risque de sécurité. Le code source de la Xbox, par contre, pourrait avoir une valeur certaine. Bien qu’il soit tout à fait illégal pour les développeurs d’utiliser ce code dans un émulateur, les informations récupérées pourraient permettre de mettre au point de nouvelles approches pour créer de meilleures versions d’émulateur. Seule une petite fraction des jeux Xbox peuvent aujourd’hui fonctionner correctement via émulation. Et bien que de nombreux jeux populaires soient pris en charge par l’émulateur Xbox officiel de Microsoft sur Xbox 360 ou Xbox One, il reste important, aux yeux de certains, que les jeux soient préservés et restent jouables même après que le matériel original ait rendu l’âme.