Le clavier Logitech Folio Touch est disponible pour l’iPad Pro 11 pouces

Apple a bien compris que pour faire de son iPad une véritable alternative à l'ordinateur portable, il fallait lui adjoindre certains accessoires, et notamment un clavier. D'où le Magic Keyboard. Ce que n'ont pas attendu de proposer des marques tierces.

Parmi les nouveaux accessoires qu’Apple a lancé avec son iPad Pro, il y avait le Magic Keyboard. Celui-ci introduit un clavier en bonne et due forme avec des switches de meilleure facture que ceux intégrés dans le Smart Keyboard. Le seul bémol, finalement, reste le tarif demandé pour cet accessoire. Fort heureusement, il existe des alternatives tierces moins onéreuses. Et une nouvelle vient d’arriver chez Logitech.

Logitech dévoile son Folio Touch pour l’iPad Pro 11 pouces

Si vous n’avez pas l’intention de dépenser les 339€, voire 399€ pour la version 12,9 pouces, demandés par Apple, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Logitech vient d’annoncer la disponibilité de son étui clavier Folio Touch pour l’iPad Pro 11 pouces. Cela vient renforcer encore l’offre de l’accessoiriste après le Logitech Combo Touch Keyboard lancé il y a quelques mois.

Le Folio Touch dispose de touches de raccourcis ainsi que d’un trackpad intégré pleinement compatible avec la “souris” de l’iPad. Selon Michele Hermann, vice-Présidente de la mobilité chez Logitech, “avec le pied ajustable et le clavier pliable, les utilisateurs d’iPad Pro peuvent utiliser le clavier et le trackpad, très similaires à ce que l’on trouve sur un ordinateur portable, pour réaliser leurs tâches et retirer l’ensemble lorsqu’ils souhaitent faire autre chose.”

Une alternative bien moins onéreuse au Magic Keyboard d’Apple

Ce nouveau Logitech Folio Touch sera vendu au tarif de 159,99$, une alternative bien plus abordable que le Magic Keyboard officiel d’Apple. Pour l’heure, seule la variante compatible avec l’iPad Pro 11 pouces est concernée. Nul ne sait encore si une version 12,9 pouces est prévue. À suivre !