Le clavier Logitech Combo Touch pour iPad est disponible à la vente

Si l'iPad offre de base une alternative très intéressante à un ordinateur portable, il convient de lui ajouter quelques accessoires indispensables pour que le résultat soit vraiment à la hauteur. Cela passe notamment par un clavier...

Avec son iPad Pro de 2020, Apple annonçait aussi un nouveau Magic Keyboard pour sa tablette. Contrairement au Smart Keyboard existant, cette nouvelle version intègre un mécanismes avec les nouveaux switches ciseau et, plus important, un trackpad intégré ! Malheureusement, ce joli petit clavier se monnaie le prix fort. La firme de Cupertino en demande en effet 339€ pour la version 11 pouces et 399€ pour la version 12,9 pouces. Fort heureusement, il existe plusieurs alternatives. L’une d’entre elles est signée Logitech.

Le clavier pour iPad avec trackpad intégré Logitech Combo Touch est disponible

Si vous n’avez pas envie de débourser une telle somme surtout après avoir payé le prix fort pour l’iPad Pro, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre qu’une alternative plus abordable est actuellement disponible à la vente. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, lors de l’annonce officielle du nouveau Magic Keyboard, Logitech en profitait pour annoncer sa propre solution, le clavier Logitech Combo Touch. Celui-ci ne propose pas de switches ciseau comme le Magic Keyboard d’Apple mais à 149,95€ seulement, il est bien plus abordable, et attractif.

Une alternative bien plus abordable au Magic Keyboard officiel

Le clavier intègre lui aussi un trackpad et propose même un petit rangement pour le stylet Apple Pencil. Mieux encore, là où le Magic Keyboard n’est compatible avec les iPad Pro de 2018 et 2020, le Logitech Combo Touch fonctionne parfaitement avec les iPad de septième génération et iPad Air de 3ème génération. Sans oublier, évidemment, les iPad Pro. Les livraisons sont attendues à partir du 28 Avril. Si vous êtes intéressé(e), direction l’Apple Store en ligne. À noter, Logitech propose aussi des étuis Slim Folio Pro avec clavier Bluetooth intégré pour iPad Pro, sans trackpad. Comptez 119,95€ pour le modèle 11 pouces et 129,95€ pour le 12,9 pouces.