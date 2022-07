Le CHIPS and Science Act bientôt promulgué loi aux États-Unis

Le CHIPS and Science Act franchit l'obstacle de la Chambre des représentants. Ne manque plus que la signature du Président Biden pour devenir loi.

La loi visant à augmenter la production de puces électroniques aux États-Unis vient de franchir un nouvel obstacle majeur. La Chambre des représentants vient en effet de passer le CHIPS and Science Act dans un vote 243-187-1. De fait, il ne reste plus que le processus de réconciliation et la signature par le Président Biden pour que cette proposition de loi devienne une loi. La mesure équivalente du Sénat est passée la veille via un vote 64-33.

Cet Act est une version réduite de plusieurs propositions de loi précédentes, mais devrait être une aide précieuse pour la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Elle offre plus de 52 millions de dollars pour les fabricants de puces américains ainsi que des crédits d’impôts pour les usines nationales. Dans un communiqué, le Président affirmait que cette proposition de loi permettrait aussi des coûts de production plus faibles, la création d’emplois “bien rémunérés” et la réduction de la dépendance du pays à des fournisseurs de puces étrangers.

Les approches précédentes avaient suscité des objectifs des deux côtés du Congrès. Les Républicains s’inquiétaient que la réconciliation inclue des éléments sans aucun rapport sur le climat, la santé et les impôts. Ils déclaraient aussi que cela pourrait renforcer la fabrication chinoise. Le sénateur indépendant Bernie Sanders, de son côté, exprimait sa crainte de voir cette loi récompenser des fabricants de puces qui roulent déjà sur l’or et il était le seul non-Républicain au Sénat à voter contre.

Le CHIPS and Science Act ne devrait pas affecter la production à court terme. Il faudra des années pour que les entreprises construisent de nouvelles usines ou améliorent leurs complexes existants pour mettre un terme à la pénurie de puces et faire gagner les États-Unis en indépendance sur ce point. Si tout se passe comme les défenseurs du projet l’imaginent, cependant, le CHIPS and Science Act viendra clairement atténuer les éventuels problèmes d’approvisionnement.