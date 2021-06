Le chiffrement de bout en bout arrive sur Google Messages

Sur Android, Google Messages va (enfin) bénéficier du chiffrement de bout en bout. Une nouveauté intéressante, et importante, pour le respect de votre vie privée.

Il existe aujourd’hui de très nombreuses solutions de messagerie instantanée. Certaines extrêmement populaires. Les plus anciennes, comme iMessage et Android Messages n’ont pas encore dit leur dernier mot. Bien qu’elles n’offrent pas autant de fonctionnalités que les WhatsApp et consort, elles ont de bons atouts à faire valoir. Sur Android, Google Messages va d’ailleurs (enfin) bénéficier du chiffrement de bout en bout.

Google Messages s’offre enfin un chiffrement de bout en bout

Les services de messagerie instantanée sont aujourd’hui nombreux à utiliser le chiffrement de bout en bout, ceci pour aider à améliorer la sécurité des messages et le respect de la vie privée des utilisateurs, pour tous les messages qui peuvent être envoyés et reçus. Apple iMessage implémente déjà ce chiffrement et il s’avère que la solution de Google sur Android, Messages, y aura droit aussi très bientôt dans la mesure où le déploiement doit démarrer cette semaine.

Disponible à certaines conditions

Le chiffrement de bout en bout pour Messages avait en réalité été lancé en novembre dernier en version bêta. Les participants à cette bêta pouvait tester librement la fonctionnalité. Aujourd’hui, Google l’estime suffisamment stable pour être déployée à tous les utilisateurs. À noter, il y a certaines limites à cette nouveauté. Des limites dont il faut être conscient avant de vouloir en tirer pleinement parti.

Pour commencer, le chiffrement de bout en bout n’est disponible que pour les messages entre deux personnes. Si vous êtes dans une discussion à plusieurs, les messages ne seront pas chiffrés de bout en bout. Deuxièmement, il faudra que les deux participants aient activé l’option RCS. Si l’autre personne ne l’a pas fait, cela ne fonctionnera pas. Vos messages seront tout de même transmis, et reçus, mais ils ne seront pas chiffrés totalement.

Cette fonctionnalité était attendue depuis longtemps dans la mesure où elle est déjà devenue un standard de l’industrie dans les services de communication. Mieux vaut tard que jamais pour Google.