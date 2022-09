Le chat vocal Discord est disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S

Les chats vocaux Discord enfin disponibles sur Xbox One et Xbox Series X|S. L'implémentation est encore assez alambiquée, mais elle devrait s'améliorer.

Pour une expérience de jeu vidéo en ligne aboutie, pouvoir communiquer avec ses coéquipiers est aujourd’hui pratiquement obligatoire si vous voulez mettre au point des stratégies et jouer un minimum ensemble. Pour ce faire, il existe plusieurs solutions. Aujourd’hui, l’un des plus populaires, Discord, renforce sa présence sur Xbox. Le chat vocal est enfin disponible sur les Xbox One et Xbox Series X|S.

Les chats vocaux Discord enfin disponibles sur Xbox One et Xbox Series X|S

En effet, après une phase de bêta test Insider qui a commencé en juillet, les discussions vocales Discord sont désormais disponibles à tout un chacun sur toutes les consoles Xbox One et Xbox Series X|S. L’intégration permet aux utilisateurs de Discord sur Xbox, PC et mobile de rejoindre les mêmes canaux vocaux. Il vous faudra d’abord lire vos comptes Discord et Xbox ensemble. Si vous l’avez déjà fait pour que vos contacts Discord puissent voir votre Gamertag, vous devrez répéter la manipulation parce que de nouvelles permissions vocales sont requises pour que cette intégration fonctionne. Vient ensuite la partie compliquée.

L’implémentation est encore assez alambiquée

Discord sur Xbox fonctionne en vous transférant vous et vos discussions vocales de la plateforme vers votre console. De fait, vous ne pouvez pas rejoindre un chat vocal directement depuis une Xbox. Il faut à la place démarrer une conversation sur desktop ou sur mobile et utiliser ensuite les apps Discord et Xbox pour transférer l’appel. Une fois que vos comptes sont liés, vous verrez un nouveau bouton “Rejoindre sur Xbox” dans Discord qui vous permet de réaliser l’opération. Tapotez sur ce bouton et l’app Xbox va s’ouvrir sur votre smartphone pour vous demander sur quelle console vous souhaiteriez continuer votre conversation.

mais elle devrait s’améliorer

Ce n’est pas l’implémentation la plus intuitive au monde, c’est certain, mais cela pourrait s’améliorer avec le temps. “Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat pour créer des expériences plus profondes, plus importantes pour vos amis et communautés”, déclarait Discord au sujet de cette intégration. Microsoft a partagé ce sentiment, précisant qu’il était enthousiaste de “proposer davantage d’expériences Discord sur Xbox dans le futur”.