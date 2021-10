Le chargeur Apple 67 W ne chargera pas rapidement le nouveau MacBook Pro 14 pouces

Attention à la recharge rapide sur le MacBook Pro 14 pouces. Avec son chargeur 67 W, le modèle de base du 14 pouces n'y a pas droit

Apple a officialisé ses nouveaux MacBook Pro il y a quelques jours. Comme à l’accoutumée, il y a encore un certain nombre d’aspects à découvrir en plus des éléments annoncés durant l’événement. En ce qui concerne la recharge rapide, par exemple, il faudra faire attention. Pourquoi ? Tout simplement parce que toutes les configurations ne sont pas logées à la même enseigne.

Attention à la recharge rapide sur le MacBook Pro 14 pouces

L’une des fonctionnalités des nouveaux MacBook Pro d’Apple est leur compatibilité avec la recharge rapide, ce qui permet au MacBook Pro de 14 pouces de passer de 0 à 50 % de charge en seulement 30 minutes, si l’on en croit Apple. Voilà qui semble très intéressant, mais il faut prendre en considération un élément que la marque à la pomme n’a pas précisé : la recharge rapide ne fonctionne qu’avec le chargeur de 96 W.

Avec son chargeur 67 W, le modèle de base du 14 pouces n’y a pas droit

Que cela signifie-t-il pour les clients ? Le MacBook Pro 14 pouces est vendu en diverses configurations et le “problème” survient dans le modèle de base, la configuration à 2 2249 €. Comme vous pouvez le voir sur l’Apple Store, celui-ci n’est doté que d’un adaptateur 67 W, autrement dit, point de recharge rapide.

Cela étant dit, si vous sélectionnez l’option avec le M1 Pro et ses 10 cœurs, pour 500 € de plus, la machine est livrée avec un adaptateur de 96 W. Gardez bien à l’esprit que cela ne vaut que pour le modèle 14 pouces de base. Les configurations plus onéreuses du 14 pouces et du 16 pouces n’ont pas ce souci puisqu’elles sont vendues avec un adaptateur plus puissant (140 W pour le modèle 16 pouces).

Si vous ne voulez/pouvez pas débourser les 500 € supplémentaires pour le modèle plus puissant mais que vous voulez tout de même la recharge rapide, votre meilleure option sera d’investir dans l’adaptateur 96 W, que la firme de Cupertino vend séparément 85 €. Un accessoire qui n’est pas donné, a fortiori pour un simple chargeur, mais cela reste moins cher que les 500 € pour une amélioration hardware dont certains n’ont peut-être pas besoin.