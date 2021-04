Le CES 2022 s’annonce hybride, en ligne et sur place, à Las Vegas

La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire engendrent encore de lourdes contraintes, notamment sur le monde de l'événementiel. Le CES 2022 annonce pourtant un événement hybride.

Il est encore trop tôt pour évoquer une pleine reprise des événements en physique dans les stades et autres enceintes grand public. Certains pays peuvent cependant envisager de le faire, avec des jauges limite, évidemment. Ce qui permet par exemple au CES d’annoncer la tenue d’une édition 2022 en mode hybride, en ligne et sur place, à Las Vegas.

Les CES 2022 annonce une version hybride

Nous ne sommes qu’au mois d’avril, bien loin donc du mois de janvier qui verra l’organisation du CES 2022 mais pour celles et ceux qui éprouvent un réel manque de ne plus pouvoir participer à ces événements sur place, sachez que les organisateurs du CES ont annoncé que l’édition 2022 allait revenir à un format “physique”. Il y aura aussi, dans le même temps, un format entièrement numérique, en ligne donc, pour celles et ceux qui préfèrent rester en sécurité chez eux.

En ligne et sur place, à Las Vegas

Le CES 2021 a bien eu lieu cette année, mais uniquement dans une version numérique. Ceci à cause de la pandémie et de la situation sanitaire très difficile aux États-Unis à ce moment-là. De nombreuses entreprises, pas uniquement de la tech, avaient dû repenser leurs événements, soit en les annulant purement et simplement soit en proposant des alternatives numériques. Nombre d’entre elles ont opté pour des vidéos préenregistrées, comme Apple, qui a d’ailleurs rencontré un franc succès. D’autres, comme Google, ont annulé leurs événements, mais la firme de Mountain View organisera sa conférence I/O 2021 très bientôt.

Selon les organisateurs du CES, “le CTA passera en revue les directives pour les mesures de sécurité liée au Covid-19 transmises par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, en plus des directives locales et d’état. Le CTA respectera toutes les lois, fédérales, étatiques et locales, adaptant les plans du CES en conséquence et partageant toutes ces informations avec le public.”

Cela étant dit, si le retour du public sur place permettra effectivement de restaurer un semblant de normalité, il faudra encore voir combien de personnes accepteront de se rendre sur place. À l’heure actuelle, les campagnes de vaccination sont lancées un peu partout dans le monde, ce qui devrait rendre ce genre d’opération un peu plus sûre, mais nombreux sont celles et ceux qui ne devraient pas être à l’aise, à juste titre, dans une foule…