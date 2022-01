Le CES 2022 ouvrira bientôt ses portes, que faut-il en attendre ?

Le CES 2022 devrait encore réserver de belles surprises. Mais que faut-il en attendre dans les nombreuses catégories représentées ? Petit récapitulatif.

Le CES est l’événement à suivre si vous aimez l’actualité de la tech et les nouvelles innovations en la matière. C’est le grand rassemblement des entreprises qui y font la démonstration de leurs dernières technologies et produits, y compris des concepts qui laissent rêveur.

En 2022, certains événements en physique pourront avoir lieu à nouveau pour celles et ceux qui voudraient participer à ce genre de rassemblement et voir de leurs propres yeux ce que les grands noms de la tech et des startups ont à présenter. Il y a aussi de nombreux événements virtuels.

Cela étant dit, si vous vous demandez ce que le CES 2022 pouvait nous réserver, voici un petit récapitulatif de ce à quoi nous attendre d’un tel événement mondial. Pour rappel, le CES 2022 ouvrira ses portes le 5 janvier 2022 pour les refermer le 7.

Automobile

Chaque année au CES, les constructeurs automobiles dévoilent leurs derniers modèles. Étant donné que les véhicules électriques sont toujours plus nombreux, tout comme ceux dotés de capacités de conduite autonome, il faut s’attendre à en voir encore, avec des améliorations sur ces deux points.

Le CES est aussi l’occasion pour les marques de dévoiler leurs concepts, concepts montrant à quoi pourraient ressembler les voitures du futur, qu’il s’agisse de design ou de technologies.

TV et écran

Les entreprises comme Samsung, LG, Sony et Panasonic, pour citer qu’elles, profiteront du CES pour dévoiler leurs dernières avancées en termes de technologies d’écran. Et ces dernières années, nombre de concepts sont devenus réalité.

On pourrait citer les écrans flexibles, lesquels n’étaient qu’un vague concept lors de la première présentation, mais qui se retrouvent aujourd’hui intégrés dans des smartphones qui peuvent être pliés, des TV avec un écran qui se déroule, etc. Il faut probablement s’attendre à voir aussi des écrans plus fins que jamais, plus lumineux, plus efficients, etc.

Système de divertissement pour la maison

Si vous cherchez de nouvelles enceintes pour aller avec votre tout nouveau téléviseur, le CES ne devrait pas vous décevoir. Nombre de marques ont lancé de nouvelles enceintes et systèmes plus ou moins évolués durant le CES, et le CES 2022 ne devrait pas être différent. Il faut s’attendre à voir des enceintes connectées plus que des enceintes traditionnelles.

On parle ici d’enceintes avec un assistant numérique intégré, comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Les enceintes sans fil compatibles avec la diffusion directe ou les protocoles sans fil comme Apple AirPlay 2 devraient aussi être nombreuses.

Ne soyez pas non plus surpris si vous voyez quantité d’annonces de fabricants de casques et écouteurs, pour montrer l’avancée de leurs travaux en matière de technologie audio portable.

Domotique

Les appareils pour la maison connectée sont aussi un genre très populaire au CES, tout particulièrement dans un monde ultra-connecté. Tout un tas d’appareils connectés ont déjà été lancés pendant le CES par le passé, de l’électroménager pilotable par un smartphone ou une enceinte connectée à des systèmes de caméra de sécurité en passant par des toilettes connectées, des éclairages intelligents et autre.

Santé numérique

Très proche de la maison connectée, la santé numérique est aussi à suivre de près. Par le passé, nous avons vu des appareils, pour la salle de bain, notamment, comme des tapis de bain connectés capables de vous peser et d’analyser votre masse musculaire.

Nous avons aussi vu un certain nombre de gadgets comme des brosses à dents connectées, pour optimiser le brossage, et faire de cette “corvée” un jeu pour les enfants.

Nous ne serions pas surpris que des entreprises annoncent de nouveaux produits connectés pensés pour suivre la santé des utilisateurs et leur permettre de se maintenir en forme.

Ordinateur

Que serait le CES sans de nouveaux ordinateurs ? Si vous attendez de nouveaux modèles de fixes et de portables propulsés par les processeurs Intel Core 12ᵉ génération, ou par les nouvelles puces MediaTek et Qualcomm, le CES est le rendez-vous à ne pas manquer. L’occasion de voir des machines qui arriveront tout au long de l’année.

Nous devrions voir de nouvelles machines de Lenovo, Dell, Acer, ASUS, Samsung, LG et consort. Que vous cherchiez une machine portable abordable, un ordinateur fixe pour vos études ou une configuration extrêmement puissante pour jouer ou travailler, il devrait y en avoir pour tout le monde.

Smartphone et tablette

Si le MWC est probablement l’événement parfait pour les fabricants de smartphones pour annoncer leurs nouveaux appareils, certains profitent du CES pour dévoiler des modèles à venir. Certains utilisent même le CES pour dévoiler des concepts sur lesquels ils travaillent et qui deviendront réalité. Et certains sont suffisamment réussis pour qu’on les attendent avec impatience sur le marché.

Conclusion

Le CES 2022 sera le premier événement en physique après que la petite pause prise par les organisateurs. Si vous avez prévu d’y aller en personne, vous aurez énormément à voir, toucher et ressentir, mais si vous restez chez vous, pas de panique. Nous ne manquerons pas de couvrir les annonces les plus importantes et les plus réussies. Encore un peu de patience !