Le CES 2022 fermera ses portes un jour plus tôt à cause de la Covid-19

Le CES 2022 est écourté d'une journée, les portes resteront ouvertes du 4 au 7 janvier 2022.

Après avoir appris l’annulation de la présence sur place d’un certain nombre de géants de la tech au CES 2022, les organisateurs annoncent que l’événement fermera ses portes un jour plus tôt que la normale. La Consumer Technology Association (CTA) a affirmé que le CES 2022 se déroulera du 5 au 7 janvier 2022, “une mesure de sécurité supplémentaire à ajouter aux protocoles de santé actuels qui ont été mis en place.” Les 3 et 4 janvier seront réservés aux media, avec moult conférences de presse et autres keynotes.

Le CES 2022 est écourté d’une journée

Parmi les protocoles en question, on citera les masques et la preuve de vaccination pour pouvoir entrer sur le site. La CTA a aussi récemment annoncé qu’elle proposerait des tests de détection de la Covid-19 Abbott BinaxNOW à la récupération des badges. L’association demande aussi aux participants d’effectuer un test rapide 24 heures avant leur arrivée. Si quelqu’un a des symptômes sur place, la CTA conseille de le signaler à une antenne médicale pour réaliser un test. L’organisation explique aussi fournir des tests PR à tous les participants qui en ont besoin avant leur départ de Las Vegas pour rentrer chez eux.

Cette dernière semaine, des entreprises comme Amazon, Google, Intel, Lenovo, Meta et bien d’autres ont annulé leur venue au CES 2022. Dans le cadre des annonces qui nous concerne, la CTA a expliqué que plus de 2 200 entreprises seront tout de même présentes à Vegas, soit 143 supplémentaires depuis ces deux dernières semaines.

Les portes resteront ouvertes du 4 au 7 janvier 2022

Le PDG de la CTA, Gary Shapiro, a défendu la décision de maintenant l’événement physique alors que le variant omicron fait exploser le nombre d’infections dans de nombreux pays du monde. “En tant que l’un des plus grands événements technologiques, le CES reste inébranlable, il est l’endroit où se retrouver pour montrer ses produits et discuter de ce qui rendra nos vies meilleures. […] Nous avons réduit l’événement à 3 trois jours et mis en place des mesures de santé compréhensives pour la sécurité de tous les participants.” Gary Shapiro expliquait aussi que la principale raison de ne pas annuler l’événement est que nombre de petites entreprises comptent énormément sur l’événement pour lancer leurs produits. Le CES 2021 avait été entièrement virtuel.

“Nous allons tous prendre des risques”, déclarait-il récemment pour le Las Vegas Review-Journal. “Mais sans risque, il n’y a aucune innovation.”