Le CES 2021 sera entièrement en ligne

Chaque début d'année, le CES est un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la tech. L'occasion de montrer ses nouveaux produits et de découvrir les tendances pour l'année à venir. L'édition 2021 sera malheureusement uniquement en ligne.

Le CES 2020 fut probablement l’un des derniers événements physiques de la tech en 2020. Avant que la pandémie de Covid-19 ne fasse rage et que les organisateurs d’autres grands rassemblements comme le MWC 2020 ne décident de les annuler. L’organisation du CES avait d’abord prévu de maintenir un événement physique pour 2021 mais il semblerait que les plans aient aujourd’hui changé.

Le CES 2021 se déroulera uniquement en ligne

Ainsi, selon un communiqué publié par la Consumer Technology Association, le CES 2021 sera une expérience uniquement en ligne. Cela signifie que l’événement n’accueillera aucun public, et ceci pourrait être une bonne chose, quand on y réfléchit. En effet, si vous n’avez pas le temps ou l’argent pour le voyage jusqu’à Las Vegas pour y assister en personne, vous pourrez profiter de cette édition 2021 depuis le confort de votre maison.

Une décision difficile mais nécessaire face à la situation sanitaire

Et cela devrait aussi permettre de donner aux plus petites marques et entreprises une plus grande chance d’attirer l’attention du public. Selon les organisateurs, “ce nouveau format permettra aux participants d’écouter les conseils des innovateurs technologiques, de voir des technologies de pointe en action et de découvrir les lancements de nouveaux produits ainsi que de prendre contact avec des marques internationales et des startups du monde entier.”

Le CES 2021 se tiendra du 6 au 9 janvier 2021. Impossible, pour l’heure, de jauger du succès de cette édition totalement remaniée, Covid-19 oblige, mais on ne peut qu’espérer que tout se passe bien. Davantage de détails seront évidemment donnés dans les mois à venir.