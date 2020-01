Le casque Thermaltake Riing Pro RGB 7.1 fonctionne avec Alexa et Razer Chroma

Le marché des casques gaming est déjà très fourni. Cela n'empêche pas les fabricants de commercialiser de nouveaux produits très régulièrement. Au CES 2020, Thermaltake dévoilait un nouveau modèle, fonctionnant avec Amazon Alexa et Razer Chroma. Présentation.

Thermaltake dévoilait tout récemment sur son stand du CES 2020 son dernier casque gaming en date. Le Thermaltake Riing Pro RGB 7.1 se démarque de ses principaux concurrents avec ses deux zones pouvant prendre les couleurs de votre choix. Celles-ci sont contrôlables directement via l’assistant vocal numérique Amazon Alexa ou le système Razer Chroma. De quoi égayer sensiblement votre setup et lui faire refléter les couleurs selon vos envies.

Thermaltake Riing Pro RGB 7.1, un casque très coloré

Pour pouvoir piloter les couleurs de ce Riing Pro RGB 7.1, il vous faudra bien évidemment un appareil disposant d’Alexa ou le logiciel Razer Synapse. Si c’est le cas, alors vos n’aurez pas à plonger dans les paramètres du casque pour gérer les couleurs. C’est bien plus simple. D’autant que si vous avez un appareil Alexa, vous pourrez aussi en profiter pour coordonner les couleurs du casque avec la météo locale. Ainsi, il pourrait être bleu comme le ciel. Un moyen comme un autre de connaître la météo avant de quitter son bureau.

qui fonctionne avec Alexa et Razer Chrome pour gérer ses couleurs

Outre cette fonctionnalité purement cosmétique, Thermaltake vante aussi ses mérites audio. Avec ses drivers XXL de 50 mm, sa plage de fréquence de 20 Hz à 20 kHz et la combinaison d’un DAC ESS ES9018 et d’un amplificateur SABRE9601K, le casque promet de reproduire du 24 bits/96 kHz dans une plage très dynamique et avec une très faible distorsion. La marque n’a pas communiqué le tarif de ce Riing Pro RGB 7.1 mais il devrait être disponible dans le courant du trimestre. Le prix sera un élément décisif du succès ou non de ce modèle. Il existe déjà nombre de modèles RGB – comme le Corsair Void RGB Elite Wireless à 100€ ou le Razer Kraken Ultimate à 140€ -, Thermaltake devra se positionner dans cette fourchette de prix s’il veut en vendre.