Le casque Sony WH-1000XM5 pourrait offrir un tout nouveau design

Le casque Sony WH-1000XM5 se laisse entrevoir. Un gros changement de design serait à prévoir.

Depuis leur commercialisation en 2020, le casque Sony WH-1000XM4 est toujours parmi les meilleurs casques Bluetooth que l’on peut acheter sur le marché, grâce à sa très bonne autonomie, d’une part, et son excellente réduction de bruit active. Aujourd’hui, il semblerait que l’entreprise japonaise ait une grosse mise à jour dans ses cartons. Dans un leak repéré par Gizmodo, le blog allemand TechnikNews a partagé de nombreux détails de ce à quoi il faut s’attendre pour le futur WH-1000XM5.

Selon le site, le prochain casque haut de gamme à réduction de bruit active de Sony offrirait à ses utilisateurs jusqu’à 40 heures d’autonomie. Si l’information est avérée, cela représenterait une amélioration significative de l’autonomie déjà impressionnante de 30 heures environ que l’on a avec une seule charge sur le XM4. Charger ce nouveau casque via USB-C ne prendrait que trois heures et demie, soit une petite demi-heure de plus que le XM4. De plus, le XM5 pourrait aussi disposer d’une puce supplémentaire dédiée à la réduction de bruit active ainsi que de nouveaux drivers.

Un gros changement de design serait à prévoir

Mais comme l’on peut le voir dans les rendus que TechnikNews a publiés, la différence la plus notable par rapport au WH-1000XM4 est très certainement son design. Il semblerait que le XM5 ne puisse pas de se plier comme le flagship actuel, mais cela permettrait d’offrir davantage de place pour les oreillettes ainsi qu’un arceau plus léger. De nombreux possesseurs du XM4 adorent ce casque pour son confort d’utilisation, il sera intéressant de savoir si le design du XM5 lui permet de se faire oublier encore plus facilement pendant les longues sessions.

TechnikNews ne donne aucune information concernant la date de commercialisation ou le tarif de ce WH-1000XM5. Le modèle actuel est vendu 325 €. À noter, les écouteurs true wireless Sony WF-1000XM4 coûtaient plus cher que leur prédécesseur à cause de l’introduction de fonctionnalités comme la recharge sans fil Qi et la prise en charge du format LDAC.