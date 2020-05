Le casque Razer Opus est disponible en France

Les casques sont légion sur le marché aujourd'hui. La fonctionnalité phare du moment est la réduction active de bruit. Toutes les marques ou presque s'y sont mises. C'est le cas de Razer avec son casque Opus et un tarif très intéressant.

Le casque Razer Opus à réduction de bruit ressemble beaucoup à un Sony WH-1000XM3 – une référence en la matière – mais c’est bien un casque conçu par le spécialiste des accessoires gaming. La marque rejoint la longue liste des fabricants sur le marché du casque audio nomade avec réduction active de bruit. Le point très intéressant de ce Razer Opus est très certainement son tarif, relativement bas par rapport au haut de gamme de Bose ou Sony.

Le Razer Opus est disponible en France

Le Razer Opus avait été officialisé au début du mois de Mai mais il n’était disponible qu’en Chine. Le voici donc désormais commercialisé en France. Sa particularité, outre la réduction de bruit en elle-même, reste sa certification THX, qui assure un profil audio de référence équilibré et donc un son précis et neutre. À 209,99€ sur le store de Razer, son tarif reste bien inférieur aux casques haut de gamme concurrents vendus le plus souvent aux alentours de 350€.

Un casque à réduction de bruit active au tarif très intéressant

Avec cette officialisation, nous avons aussi droit à la ficher technique complète, là encore très intéressante. 2 haut-parleurs dynamiques de 40 mm ainsi que 6 microphones – 4 pour la réduction de bruit active et 2 pour le chat vocal -, une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, une autonomie pouvant atteindre les 25 heures pour un poids de 265 grammes. Dans la boîte, la connectique notamment est assez riche puisque l’on retrouve un adaptateur pour les avions, un câble analogique 3,5 mm de 1,5 m de long, un câble USB-C vers USB-C de 30 cm et un adaptateur USB-A vers USB-C. Le Bluetooth est de la partie mais dans une version non communiquée. Concernant les codecs, AAC & APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP sont supportés.