Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait embarquer 15 caméras

Apple travaillerait actuellement sur un casque de réalité mixte, un casque qui pourrait même embarquer la bagatelle de 15 caméras ! Explication.

Si Apple est très attaché à la réalité augmentée, la firme de Cupertino ferait actuellement des infidélités à cette technologie en travaillant sur un casque de réalité mixte. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque à la pomme voit les choses en grand. Le casque en question pourrait embarquer pas moins de 15 caméras.

15 caméras dans le casque de réalité mixte d’Apple ?

Si les rumeurs sont avérées, Apple travaillerait à la conception de plusieurs casques. L’on attend bien évidemment avec une grande impatience les lunettes de réalité augmentée Apple Glasses mais la firme de Cupertino serait aussi à pied d’oeuvre sur un casque de réalité mixte, lequel pourrait même arriver dès l’année prochaine. Aujourd’hui, l’analyste Ming-Chi Kuo livre davantage de détails concernant ce projet.

C’est ce que croit savoir Ming-Chi Kuo

Le casque de réalité mixte en question, lequel proposerait donc tant de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle – à la manière du casque HoloLens de Microsoft – pourrait embarquer pas moins de 15 caméras, selon les dires du toujours bien informé Ming-Chi Kuo. Et la raison est simple : Apple veut non seulement pouvoir collecter autant d’informations de l’environnement extérieur que possible mais aussi suivre très précisément les mouvements oculaires.

L’idée est la suivante : en traquant les moindres mouvements des yeux, le casque pourra offrir avec une fidélité accrue le rendu de ce que l’utilisateur regarde vraiment et non pas de tout ce qui se trouve dans son champ de vision. Cela signifie notamment que les ressources de l’appareil pourront être mieux utilisées, ou tout du moins concentrées sur les véritables zones d’intérêt pour délaisser quelque peu les autres.

Cela étant dit, ce casque de réalité mixte d’Apple qui serait apparemment lancé l’année prochaine pourrait coûter pas moins de 3 000 $. Cet appareil serait davantage à destination des développeurs que du grand public mais permettrait à Apple de s’ouvir la voie vers ses très attendues lunettes de réalité augmentée.