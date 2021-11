Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait arriver en 2022

Le casque de réalité mixte d'Apple pourrait arriver dès 2022, un casque qui serait réservé aux développeurs et professionnels.

Cela fait longtemps, très longtemps maintenant qu’il se murmure que la firme de Cupertino travaille sur un casque de réalité mixte. Un casque qui pourrait même être commercialisé avant un autre nouveau produit très attendu, les lunettes connectées Apple Glasses. Aujourd’hui, si l’on en croit la dernière newsletter en date de Mark Gurman, Power On, le journaliste, qui vise souvent juste, affirme que ce casque de réalité mixte de la marque à la pomme pourrait être lancé dès l’année prochaine, en 2022 donc, avec un positionnement très premium, comprenez par là un tarif très élevé.

Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait arriver dès 2022

Selon Mark Gurman, Apple “se prépare à commercialiser son propre appareil, onéreux, doté de puces, d’écrans, de capteurs et de fonctionnalités basées sur des avatars dès l’année prochaine.” Cette information semble plus ou moins en adéquation avec ce que nous avons pu lire d’un autre analyste toujours très bien informé, Ming-Chi Kuo, qui, il y a quelques mois, laissait entendre que ce casque de réalité augmentée pourrait disposer de pas moins de 15 caméras.

Un casque qui serait réservé aux développeurs et professionnels

Bien que Mark Gurman ne mentionne rien concernant le tarif “onéreux” de l’appareil, plusieurs rumeurs ont déjà affirmé que ce produit pourrait coûter pas moins de 2 000 $. Cela étant dit, si l’on en croit ces mêmes rumeurs, cet appareil ne ciblerait pas le grand public, mais plutôt les développeurs et les professionnels qui voudraient essayer ladite technologie et concevoir des jeux et applications pour cette dernière. Tous ces contenus et les nombreux retours d’usage pourraient alors être utilisées avec les Apple Glasses qui, elles, seraient plus grand public.

L’année 2022 va arriver très bientôt, c’est une date comme une autre, après tout, et si Apple est prêt à commercialiser une première version de cette technologie, pourquoi pas. La firme de Cupertino pourrait alors commencer à se positionner face aux Meta et Valve, notamment, qui ont déjà des casques de réalité virtuelle sur le marché.