Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait arriver dans les prochains mois

Apple semble avoir quelque peu changé son fusil d'épaule quant aux technologies de réalités virtuelle et augmentée. La firme de Cupertino plancherait sur un casque de réalité mixte.

Depuis plusieurs années maintenant, on sait Apple miser gros sur la réalité augmentée. Cela étant dit, il semblerait que la firme de Cupertino puisse passer par la réalité virtuelle et/ou la réalité mixte avant d’arriver à une réalité augmentée pleinement aboutie. Les ingénieurs d’Apple travailleraient ainsi sur un casque de réalité virtuelle et un casque de réalité mixte. Ce dernier pourrait même voir le jour dans les prochains mois.

Apple pourrait annoncer son casque de réalité mixte dans les mois à venir

Ce n’est plus un secret qu’Apple travaille sur un casque de réalité mixte. La firme de Cupertino pourrait même lancer ce nouveau produit avant ses lunettes de réalité augmentée. Et en vérité, ce lancement de produit pourrait survenir très bientôt. C’est tout du moins ce qu’annonce Mark Gurman, de Bloomberg. Selon lui, Apple pourrait commercialiser cet appareil dans les prochains mois.

Cela fait plusieurs années maintenant que l’on entend parler d’Apple et d’un casque ou de lunettes connectées. Certains pourraient même qualifier ce projet de véritable arlésienne. Toujours est-il que ce nouvel article annonce un lancement relativement proche. Quant à savoir quand exactement, c’est difficile à dire. Apple a confirmé la tenue de sa grand messe annuelle pour les développeurs, la WWDC, en juin prochain. Peut-être sera-t-il annoncé à ce moment-là.

La WWDC est le parfait événement pour évoquer le logiciel, et un peu moins le hardware. Ceci étant, l’édition 2020 a vu Apple confirmer son intention de fabriquer ses propres puces basées sur l’architecture ARM pour ses ordinateurs Mac. Il est donc tout à fait possible que du hardware soit une fois encore de la partie pour cette édition 2021. De plus, il pourrait ne s’agir que d’une annonce et pas d’une commercialisation. Apple pourrait ainsi se servir d’avoir les projecteurs pour dévoiler ses projets futurs.

Quoi qu’il en soit, si vous attendez avec impatience l’annonce d’un potentiel nouveau produit Apple, sachez que nous ne manquerons pas de consigner ici tout ce que nous savons. Rendez-vous dans les semaines à venir.