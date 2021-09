Le casque de réalité augmentée/virtuelle d’Apple devra être connecté à un iPhone

Le casque de réalité mixte d'Apple aura besoin d'un appareil plus performant, pour gérer le gros des calculs nécessaires à l'affichage.

S’il faut croire les rumeurs qui circulent actuellement, Apple travaillerait ces derniers mois sur un casque de réalité virtuelle/augmentée. Certains affirment que le lancement de ce nouveau produit pourrait même survenir dès cette année, ou l’année prochaine, mais il faut admettre que l’on ne sait que très peu de choses concernant ce projet. Ceci étant dit, un nouveau rapport de The Information apporte quelques nouvelles précisions au sujet de ce supposé appareil.

Ainsi, selon l’article en question, Apple aurait terminé de travailler sur la puce qui équipera ce casque. Une première phase de test de production pour tester le design physique serait même prête à démarrer. Et apparemment, c’est TSMC qui serait le partenaire de choix d’Apple pour cette puce, ce qui n’a rien de très surprenant tant le fabricant chinois est proche de la firme de Cupertino.

Le rapport poursuit en affirmant que, bien que l’appareil soit effectivement sans fil, il devrait être connecté à un autre appareil. Il pourrait s’agir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, et c’est ce dernier qui réalisera le gros des calculs nécessaires pour le rendu en réalité virtuelle/augmentée.

Il n’est pas franchement surprenant qu’Apple ait pris la décision de faire appel à la puissance de calcul d’un iPhone ou d’un iPad pour assurer le gros du travail du casque. À l’heure actuelle, l’Apple Watch a toujours besoin d’un iPhone pour recevoir les notifications et les appels (à moins d’opter pour la version LTE, bien sûr). Apple a laissé des indices çà et là ces derniers temps quant à ses intentions pour les réalités augmentée et virtuelle sans pour autant confirmer le développement d’un produit dédié à cette technologie.

Difficile par ailleurs de savoir quand ce casque pourra voir le jour. Si les premiers tests de production peuvent en tous les cas démarrer, il y a de fortes chances que la commercialisation n’ait pas lieu cette année. Ce serait donc pour 2022, au mieux.