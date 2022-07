Le casque de réalité augmentée Magic Leap 2 sera en vente à partir du 30 septembre en France

Le casque Magic Leap 2 sera disponible le 30 septembre en France. Comptez tout de même 3 299 $ pour la version de base.

Le casque Magic Leap 2 a enfin une date précise de disponibilité. Pensé et conçu pour les entreprises, ce casque avait fait ses débuts l’année dernière via un programme d’accès anticipé. À partir du 30 septembre cependant, tout le monde pourra en acheter un. Le Magic Leap 2 sera disponible en trois éditions, la plus abordable étant l’édition de Base, pour les professionnels et développeurs qui veulent simplement à la plate-forme de réalité augmentée. Elle peut être utilisée pour des déploiements commerciaux complets et dans des environnements de production et coûtera 3 299 $, avec un an de garantie.

Les développeurs qui travaillent sur des applications de réalité augmentée et qui ont besoin du casque pour leurs tests devront probablement acheter l’édition Developer Pro, avec un “accès aux outils de développement, des exemples de projets, des fonctionnalités d’entreprise et l’accès aux versions mensuelles pour le développement et les tests.” Ceci étant dit, l’entreprise n’autorise pas les acheteurs à les utiliser pour des déploiements commerciaux et dans des environnements de production. L’édition Developer Pro coûtera 4 099 $.

Enfin, l’édition Enterprise sera destinée aux clients cherchant un casque avec moult fonctionnalités d’entreprise et qui ont l’intention de les utiliser pour des déploiements à grande échelle. Cette version coûtera 4 999 $, avec deux ans d’accès aux fonctions d’entreprise, ainsi qu’aux versions trimestrielles. Contrairement aux deux autres options, l’édition Enterprise est vendue avec deux années de garantie.

Dans la mesure où ces casques sont conçus pour une utilisation en entreprise et que les tarifs sont plus du double de ceux de la première génération, l’entreprise ne s’attend pas à réaliser énormément de ventes. Le Magic Leap premier du nom ne s’était écoulé qu’à 6 000 exemplaires durant ses premiers mois. The Information rapportait alors que le fondateur de la société, Rony Abovitz, avait déclaré aux investisseurs qu’il s’attendait à vendre 1 million d’unités la première année, avant de reconnaître que 100 000 était un nombre plus réaliste. À cause des faibles ventes et de la pandémie, l’entreprise avait finalement dû se séparer de la moitié de sa masse salariale en 2020.

Le Magic Leap 2 sera aussi disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Arabie saoudite à cette même date. Avant la fin de l’année, le Japon et Singapour pourront aussi en profiter.