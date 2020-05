Le casque circum-aural d’Apple serait baptisé AirPods Studio

Depuis quelque temps, les rumeurs suggèrent que la firme de Cupertino travaillerait à la conception de son propre casque circum-aural pour étoffer encore davantage sa gamme d’accessoires audio. Aujourd’hui, selon la dernière information de Jon Prosser, ce casque resterait estampillé AirPods. Plus précisément, il serait baptisé AirPods Studio et serait vendu pas moins de 349$.

Apple propose depuis toujours ou presque des écouteurs avec ses iPhone. Cependant, en ce qui concerne les casques, la firme de Cupertino avait choisi de commercialiser des appareils sous la marque Beats – marque que la marque à la pomme avait rachetée il y a quelques années -. Si ces rumeurs sont avérées, il pourrait s’agir du tout premier casque estampillé Apple qui verrait le jour. Et ce casque pourrait être très intéressant dans la mesure où, selon la rumeur générale, il pourrait être hautement personnalisable.

En effet, ce casque offrirait des composants interchangeables. Voilà qui ne serait pas commun. Cela étant dit, contrairement à d’autres casques modulaires comme le AIAIAI TMA-2 HD, ces composants interchangeables ne serviraient qu’à l’esthétique et à quelques fonctionnalités mineures. Les utilisateurs pourraient changer les oreillettes ou l’arceau lorsqu’ils vont faire du sport, par exemple, pour que le casque tienne mieux. L’information est à prendre avec des pincettes, ce n’est qu’une rumeur à ce stade. Espérons que nous aurons davantage de détails d’ici peu. Pour l’heure, nul ne sait quand ce casque Apple AirPods Studio pourrait être officialisé. Aux dernières nouvelles, l’annonce pourrait être faite durant la WWDC 2020, un événement en ligne uniquement, pandémie oblige, qui aura lieu le 22 Juin.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.

AirPods Studio

Codename: B515

$349

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020