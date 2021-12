Le casque Apple pourrait être annoncé en 2022 mais n’arriver que plus tard

Le casque d'Apple pourrait effectivement être annoncé en 2022 mais disponible à l'achat qu'en 2023.

La semaine dernière, un rapport laissait entendre qu’Apple pourrait se préparer à lancer son casque de réalité mixte dans le courant de l’année 2022. Avant que vous ne commenciez à sauter au plafond, sachez qu’il ne pourrait s’agir que d’une annonce. En effet, la disponibilité de l’appareil tant attendu pourrait ne survenir que bien plus tard. Tout du moins est-ce ce que croit savoir Mark Gurman, dans sa newsletter Power On.

Le casque d’Apple pourrait effectivement être annoncé en 2022

Mais pourquoi donc préparer le casque, l’annoncer et le lancer que plus tard ? Si l’on croit le journaliste américain, il y aurait plusieurs raisons pouvant expliquer pourquoi le casque ne serait lancé que plus tard, après 2022. L’une de ces raisons serait que la firme de Cupertino aurait besoin de travailler avec divers partenaires et gouvernements dans le monde entier pour préparer certains éléments, comme les prescriptions pour les corrections optiques et avec certains partenaires pour expédier des composants que ni eux ni Apple n’ont jamais expédié auparavant.

mais disponible à l’achat qu’en 2023

Quant à savoir pourquoi la marque à la pomme prévoirait d’annoncer d’abord son casque avant de le commercialiser, cela pourrait être dû aux fuites. Aujourd’hui, il est très fréquent de voir les produits fuiter bien avant ou juste avant leur lancement. Pour éviter que ce casque très attendu ne soit dévoilé avant l’heure et que la concurrence ne puisse voler l’idée avant que l’appareil soit officiellement annoncé, Apple l’annoncerait d’abord avant de le commercialiser.

Nul ne sait en tous les cas combien de temps pourrait s’écouler entre ladite annonce et le lancement réel. Certains avancent déjà que cela pourrait durer aussi longtemps que pour l’Apple Watch première du nom. Si l’on en croit Mark Gurman, il avait fallu pas moins de 227 jours entre l’annonce officielle et sa commercialisation. Autrement dit, il est possible que le casque soit annoncé en 2022 mais que les clients intéressés ne puissent l’acheter qu’en 2023.