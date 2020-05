Le casque Apple AirPods Studio pourrait être en mesure de détecter la tête et le cou

Apple a bien l'intention de tirer le maximum de sa gamme AirPods. Si les écouteurs true wireless fonctionnent très bien, la firme de Cupertino travaillerait sur un casque. Et ce produit ne manquerait pas d'atouts. Dont la détection de la tête et du cou.

Si vous suiviez les rumeurs entourant Apple, vous n’êtes probablement pas sans savoir que la firme de Cupertino travaillerait sur un casque circum-aural baptisé AirPods Studio. L’un des grands avantages de ce casque serait sa grande modularité. Il serait ainsi possible d’interchanger un certain nombre d’éléments, comme l’arceau ou les oreillettes, pour mieux coller à certaines situations. Mais ce n’est semble-t-il pas tout…

Le casque AirPods Studio pourrait détecter lorsqu’il est porté sur la tête et le cou

L’avenir nous dira si ces rumeurs sont avérées, évidemment, mais selon un nouveau rapport de 9to5Mac, des sources proches du dossier auraient déclaré que le casque AirPods Studio pourrait aussi être en mesure de détecter la tête et le cou. Cela signifie que lorsque le porteur retire le casque de sa tête, des capteurs pourraient se déclencher et la lecture de la musique pourrait se mettre en pause automatiquement. Voilà qui devrait être très intéressant au quotidien, simplifiant encore grandement l’utilisation. Et offrant aussi un fonctionnement très similaire à celui des écouteurs AirPods.

pour faciliter davantage son utilisation au quotidien

La détection du cou, quant à elle, permettrait de détecter que le casque est porté autour du cou. Il pourrait alors décider de rester allumé. Ceci en assumant que vous le remettrait bientôt sur votre tête pour reprendre votre musique. Là encore, un gain à l’usage du quotidien très intéressant. Le rapport affirme qu’il y aura aussi des capteurs supplémentaires capables de détecter les oreilles gauche et droite, ceci pour pouvoir permuter les canaux automatiquement. Autrement dit, vous n’auriez jamais à craindre d’avoir mis le casque dans le mauvais sens. Pas mal, non ? Parmi les autres fonctionnalités évoquées, on citera notamment un mode transparence et un mode de suppression active du bruit. Apple devrait selon toute logique annoncer ce casque durant l’événement en ligne WWDC 2020. Selon les rumeurs, le Apple AirPods Studio serait vendu environ 350$.