Le Canon 1D X Mark III sera le dernier réflex numérique haut de gamme de la marque

Les appareils photos numériques connaissent des temps assez difficiles, notamment à cause de l’avènement des smartphones et leurs capacités toujours plus impressionnantes en termes de photographie et de vidéo. Cela n’empêche pas des marques comme Canon, Nikon et consort de proposer des appareils très intéressants, et pas uniquement pour les professionnels. Canon, cependant, vient d’annoncer la fin d’une ère.

Pendant des années, les appareils photos numériques réflex ont été le choix préféré de la plupart des professionnels. Cela étant dit, le problème avec les réflex, ce n’est pas la qualité des images qu’ils prennent, loin de là, mais plutôt le côté encombrant de la bête. C’est là que sont arrivés les appareils photo hybride (mirrorless), qui offraient non seulement une qualité d’image similaire, si ce n’est meilleure, mais dans un contenant bien plus compact.

Pendant un temps, les appareils réflex et les hybrides ont existé côte-à-côte, mais cela sera bientôt de l’histoire ancienne, en ce qui concerne Canon, tout du moins. En effet, selon un rapport de Yomiuri Shimbun qui a pu parler le Président et PDG de Canon Fujio Mitarai, Canon s’apprêterait à arrêter la fabrication d’appareils réflex haut de gamme. Pour être plus précis, le Canon 1D X Mark III sera le dernier modèle haut de gamme de la marque.

Selon les propres mots de Fujio Mitarai, “les besoins du marché passent rapidement vers les appareils mirrorless. De fait, nous faisons aussi évoluer les gens.” L’entreprise a confirmé les déclarations de Fujio Mitarai avec un communiqué public transmis à PetaPixel : “Comme rapporté dans l’article, nous avons prévu de ne proposer des appareils haut de gamme qu’au format mirrorless. Naturellement, nous réfléchissons beaucoup à un appareil avec monture RF pour notre prochain modèle flagship.”

Canon a connu un démarrage assez délicat sur le marché du mirrorless, mais ces dernières années, la marque a fait d’énormes progrès avec ses appareils avec monture RF.